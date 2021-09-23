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حبس 4 عاطلين لإتهامهم بالترويج للحشيش في الإسكندرية

الخميس 23/سبتمبر/2021 - 12:53 م
ارشيفية
ارشيفية
محمد رجب - دينا حسن
قررت نيابة باب شرقي بالإسكندرية، حبس 4 عاطلين لمد 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بحيازة 150 طربة من مخدر الحشيش بقصد الاتجار وترويجها على عملائهم، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي المضبوطات وإرسالها الي المعمل الكيميائي للفحص.

وتلقى اللواء محمود ابو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط مباحث الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام تشكيل عصابى مكون من 4 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية"،جميعهم مقيمين بمحافظة الإسماعيلية، بالإتجار فى مخدر الحشيش وترويجه على عملائهم متخذين من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تم عمل كمين وألقي القبض عليهم أثناء استقلالهم سيارة بدائرة القسم، وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على (150 طربة من مخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جراما، ومبلغ مالي، و4 هواتف محمولة)، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازة المضبوطات بقصد الاتجار بها علي عملائهم، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

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