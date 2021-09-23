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مريم الخشت :"أواصل تصوير " الآنسة فرح" ..و" ريتسا" أول تجربة سينمائية لي (خاص)

الخميس 23/سبتمبر/2021 - 12:55 م
مريم الخشت
مريم الخشت
ايه عبد العزيز - مي مرسي تصوير عبير احمد


كشفت الفنانة مريم الخشت لـ"الفجر الفني" أثناء تواجدها في العرض الخاص لفيلم " عروستي" عن أعمالها القادمة، مشيرة إلى أنها تشارك في فيلم "ريتسا"، وهو أول عمل سينمائي لها وهو فيلم رومانسي درامي له خطوط كثيرة ودورها من ضمن هذه الخطوط. 

كما أشارت مريم الخشت إلى أنها تشارك حالياً في مسلسل "الآنسة فرح " الجزء الرابع ومسلسل "وعد إبليس" للنجم عمرو يوسف، المقرر عرضه خلال الأيام المقبلة على إحدى المنصات الإلكترونية، وهو مسلسل رعب. 

يذكر أن العرض الخاص لفيلم " عروستي" قد أقيم يوم الإثنين الماضي بأحد المناطق بالسادس من أكتوبر وسط حضور عدد كبير من النجوم أبرزهم: مريم الخشت،حسن أبو الرووس،جوهرة،ميرهان حسين. 

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مريم الخشت فيلم ريتسا الفجر الفني الانسه فرح

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