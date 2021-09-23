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مشتريات المصريين والعرب تدفع مؤشرات البورصة للصعود بمنتصف التعاملات

الخميس 23/سبتمبر/2021 - 12:52 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير



واصلت  مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم علي ارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بمشتريات المصريين والعرب .

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.23% ليصل إلى مستوى 10620 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.18% ليصل إلى مستوى 2711 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.93% ليصل إلى مستوى 3668 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.77% ليصل إلى مستوى 4148 نقطة.

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