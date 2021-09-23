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السبت المقبل.. عرض حكاية "عقبال عوضك" على قناة "CBC"

الخميس 23/سبتمبر/2021 - 01:13 م
مي كساب
مي كساب
بسمة عادل
انتهى فريق عمل مسلسل "زي القمر" من تصوير كافة مشاهدهم في حكاية "عقبال عوضك" التي تقوم ببطولتها الفنانة مي كساب.

ومن المقرر عرض حكاية "عقبال عوضك" يوم السبت المقبل على قناة CBC في تمام الساعة الثامنة مساءً.

حكاية "عقبال عوضك" بطولة مي كساب، راندا عبد السلام، محمد حكيم، هالة فاخر، وآخرون إخراج معتز حسام.

الكلمات المفتاحية

مي كساب محمد جمعة راندا عبد السلام حكاية عقبال عوضك

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