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عمرو دياب يروج لأغنيته الجديدة"عيشني"

الخميس 23/سبتمبر/2021 - 12:57 م
عمرو دياب
عمرو دياب
نور طلعت
عمرو دياب يروج لأغنيته الجديدةعيشني

روج الهضبة عمرو دياب، لأغنيته الجديدة "عيشني" عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر عمرو، صورة جديدة له وعلق عليها قائلًا،:"قريباً، 
اشترك وخليك أول واحد يسمع أغنية عمرو دياب الجديدة "#عيشني" أول ماتنزل، دخل على لينك Anghami وأطلب الأغنية".

في سياق آخر يستعد  عمرو دياب، لطرح أغنيته  "أذواق" وذلك عبر قناته الرسمية عبر موقع الڤيديوهات"يوتيوب".

أغنية "أذواق" من كلمات الشاعر أيمن بهجت قمر، وتوزيع أحمد إبراهيم، ميكس وماستر أمير محروس.

الكلمات المفتاحية

عيشني عمرو دياب اذواق

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