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البورصة توقف التعامل علي أسهم "مطاحن ومخابز شمال القاهرة"

الخميس 23/سبتمبر/2021 - 12:57 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير


أوقفت إدارة البورصة المصرية التعامل على اسهم شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة اعتبارا من جلسة تداول اليوم الخميس.

وأوضحت البورصة في بيان لها اليوم إنه يتم أيقاف التعامل لحين نشر افصاح فى ضوء المخاطبة الصادرة من البورصة للشركة بشأن قرارات مجلس إدارة الشركة الكاملة المنعقد في 22/09/2021.

يشار إلى أن قررت الجمعية العامة غير العادية لشركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة، نقل تبعية الشركة لأحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادرة بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية.

وقالت الشركة إن الجمعية وافقت على اعتماد النظام الأساسي للشركة المعد وفقاً لأحكام قانون الشركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981 والقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحتيهما التنفيذيتين وتعديلاتهم.

وأعلنت شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة، مستجدات الدعوى القضائية رقم 4490 لسنة 23 ق المقامة من شركة الأهلي للاستثمارات ضد الشركة والتي كان محدداً لها جلسة بتاريخ 09 يونيو 2021.


 
وأوضحت مطاحن ومخابز شمال القاهرة أن المدعي لم يحضر الجلسة أو أحد عنه، وقامت الشركة بإثبات ذلك بمحضر الجلسة وطلبت شطب الدعوى.

واعتمد مجلس إدارة شركة مطاحن شمال القاهرة المركز المالي خلال يوليو 2021 بتراجع في الأرباح نسبته 91% على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة أنها حققت فائض قدره 102 ألف جنيه مقابل فائض بلغ 1.1 مليون جنيه خلال الشهر المقارن من العام الماضي، ومقابل فائض مستهدف قدره 345 ألف جنيه في نفس الفترة.

وحققت شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة، عن أول 9 أشهر من العام المالي الجاري، صافي خسارة بلغت 12.32 مليون جنيه، منذ بداية يوليو حتى نهاية مارس الماضي، مقابل ربح بلغ 7.3 مليون جنيه، خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وتراجعت مبيعات الشركة خلال التسعة أشهر لتسجل 374.11 مليون جنيه بنهاية مارس، مقابل 454.56 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

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