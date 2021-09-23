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تعرف على استعدادات محافظة الإسكندرية لاستقبال العام الدراسي الجديد (صور)

الخميس 23/سبتمبر/2021 - 12:59 م
الإجراءات
الإجراءات
محمد رجب - دينا حسن
كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، رؤساء الأحياء والمختصين بالتنسيق وتكثيف أعمال النظافة والرش والتعقيم إستعدادا للعام الدراسي الجديد ٢٠٢١ ٢٠٢٢، رفعت الإدارات المختصة في نطاق الأحياء درجة الاستعداد لاستقبال العام الدراسي الجديد.
رفع عدد ١٢ نقلة من مخلفات الأشجار
وفي هذا الصدد، قامت الإدارات المعنية بحي الجمرك برئاسة اللواء حسام الشيخ علي مدار الأسبوع الماضي وبالتنسيق مع إدارة الجمرك التعليمية برفع عدد ١٢ نقلة من مخلفات الأشجار من أمام مدارس: أبي الدرداء، السواحل، قاسم أمين، رأس التين، الأسكندر الأكبر، وذلك باستخدام معدات وعمال الحى خلال الفترة الصباحية، كما قامت برش وتطهير ونظافة محيط المدارس للحفاظ على الصحة العامة.
حملة مكبرة لرفع مستوي النظافة العامة
وشن حي المنتزه أول برئاسة المهندسة جيهان مسعود حملة مكبرة لرفع مستوي النظافة العامة والمحافظة على البيئة بنطاق مدارس الحي حيث تم رفع ٢٨ طن مخلفات، وتم التنبيه علي المحلات وخاصة المجاورة للمدارس في نطاق الحي بوضع حاويات قمامه أمام المحلات، حيث تضمنت الحملة شوارع: جمال عبد الناصر، وجميله بو حريد، كما تم التشديد علي إدارة الرقابه والرصد البيئ بالحي بمتابعة محيط المدارس والتأكيد من نظافتها قبل بدء العام الدراسي الجديد، كما قامت بتكثيف حملات الرش والتطهير واتخاذ كافة التدابير اللازمة للحد من إنتشار الأمراض الناقلة والحشرات والبعوض.

وقامت الإدارات المختصة بحي المنتزه ثان برئاسة اللواء حسن الجمال، بمواصلة أعمالها للإرتقاء بالمظهر العام والجمالي، كما قامت بنظافة محيط المدارس في نطاق الحي، وتكثيف حملات الرش والتطهير واتخاذ كافة التدابير اللازمة للحد من إنتشار الأمراض الناقلة والحشرات والبعوض إستعدادا للعام الدراسي الجديد وحفاظا على الصحة العامة لأبنائنا الطلاب.

وفي حي غرب واصلت الإدارات المختصة برئاسة المهندسة سحر شعبان رئيس الحي أعمال النظافه ورفع كفاءة الحدائق وتقليم الأشجار والنخيل بنطاق الحي، كما قامت اداره الرقابة والرصد البيئي  بأعمال النظافه والتجريف ورفع الاتربة، حيت تم رفع ١٦٤ طن أتربه ورديم ومخلفات انقاض ومخلفات تقليم اشجار ونخيل من  شوارع  ابن طولون والروضه، والأمان، والرحاب، والرهاوي، والصدريه - ومحور المحمودية - وبشاير الخير، ومنطقة المكس، وكوبري التاريخ، ومدرسة أحمد زويل.

وتستمر باقي الأحياء والمختصين بالتنسيق وتكثيف أعمال النظافة والرش والتعقيم إستعدادا للعام الدراسي الجديد وحفاظا على الصحة العامة لأبنائنا الطلاب للحد من إنتشار الأمراض والحشرات.
تعرف على استعدادات محافظة الإسكندرية لاستقبال العام الدراسي الجديد (صور)
تعرف على استعدادات محافظة الإسكندرية لاستقبال العام الدراسي الجديد (صور)
تعرف على استعدادات محافظة الإسكندرية لاستقبال العام الدراسي الجديد (صور)
تعرف على استعدادات محافظة الإسكندرية لاستقبال العام الدراسي الجديد (صور)
تعرف على استعدادات محافظة الإسكندرية لاستقبال العام الدراسي الجديد (صور)
تعرف على استعدادات محافظة الإسكندرية لاستقبال العام الدراسي الجديد (صور)

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