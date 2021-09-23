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الإسكان تبحث مع وزيرة التجارة السويدية التعاون فى مجال النقل الذكى

الخميس 23/سبتمبر/2021 - 12:56 م
جانب من زيارة وزيرة التجارة السويدية
جانب من زيارة وزيرة التجارة السويدية
أحمد الشيخ

التقى المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، السيدة آنا هالبيرج، وزيرة التجارة السويدية، والسفير هوكان ايمسجورد، السفير السويدي بالقاهرة، والوفد المرافق لهما، لبحث التعاون المشترك بين الجانبين، وخاصة فى مجال النقل الذكى المستدام بالمدن الجديدة، وذلك بحضور مسئولى وزارة الإسكان.

 

وأوضح المهندس خالد عباس، أن وزارة الإسكان، وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الهابيتات"، تعمل على تدعيم تخطيط وتنفيذ وإدارة التنمية العمرانية المستدامة في إقليم القاهرة الكبرى للمشروعات ذات الأولوية من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث يتضمن أحد مخرجات المشروع تخطيط وتصميم مشروع النقل بالحافلات السريعة "BRT" لخدمة المدن الجديدة، وربطها بنطاقها العمراني لإقليم القاهرة الكبرى، خاصة مع محطات مترو الأنفاق، والمونوريل، والقطار الكهربائي، ومواقف النقل العام الجماعي، حيث تم الانتهاء من إعداداد تصميمات المشروع، وجار الانتهاء من إعداد جميع مستندات الطرح.

 

 

وأشار نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إلى أنه تم إعداد اتفاقية منحة بين الصندوق السويدي الدولي (المؤسسة المالية التنموية لمملكة السويد- الصندوق السويدي)، ووزارة الإسكان، لتمويل تكلفة الخدمات الاستشارية لإجراء دراسات بشأن تنفيذ نظام أتوبيسات الحافلات السريعة في القاهرة، وتشمل أيضاً الدراسة، التأسيس لنظام نقل عام متكامل وذكي لاستراتيجية التحويل لمحور النقل الجماعي بالحافلات السريعة بين محافظة الجيزة ومدينة 6 أكتوبر، وتشمل خطة التحول في أنظمة النقل الحالية على مسار الأتوبيس السريع تقنين أوضاعها بهدف تحقيق تكامل وسائل النقل الجماعي الحالية مع مشروع الحافلات السريعة لتعظيم الفائدة من المشروع.

 

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وزيرة التجارة السويدية النقل الذكي النقل المدن الجديدة الاسكان

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