الرقابة المالية توافق على نشر إعلان عرض استحواذ الوطنية للطباعة على 8.2% من الشروق الحديثة بشروط

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر إعلان عرض الشراء الإجباري المقدم من شركة الوطنية للطباعة لشراء حتى عدد 1.077 مليون سهم تمثل نسبة 8.2% تقريبا من أسهم رأسمال شركة الشروق الحديثة للطباعة والتغليف ، حيث يضمن عرض الشراء حدد السعر النقدي 74.5 جنيه للسهم الواحد، وتأتي الموافقة وفقا لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون رقم 95 لسنة 1992.





وتضمن بيان الهيئة ضرورة إلتزام مقدم العرض بالآتي :





1- شراء كامل الأسهم المعروضة للبيع كاستجابة لعرض الشراء.





2- إخطار الشركة المستهدفة بالعرض بإعلان عرض الشراء ومذكرة المعلومات بعد صدور موافقة الهيئة على نشر إعلان عرض الشراء.





3- إخطار الهيئة بأيه معلومات أو بيانات مرتبطة بعرض الشراء قبل إعلانها أو نشرها ما لم تكن قد تم الإفصاح عنها في عرض الشراء أو في مذكرة المعلومات.









4- الالتزام بنشر إعلان عرض شراء خلال يومين من تاريخ موافقة الهيئة على نشر إعلان عرض الشراء.





5- الالتزام بإتاحة مذكرة المعلومات لدى سمسار العملية حتى يتسنى لحاملي الأوراق المالية محل العرض الاطلاع عليها.





6- الالتزام بكافة التعهدات الخاصة بمقدم العرض الواردة بإعلان عرض الشراء الإجباري.





7- الكتابة إلى البورصة المصرية لإبلاغها بموافقة الهيئة على نشر إعلان عرض الشراء محل العرض وجواز تقديم عروش شراء منافسة وفقا لأحكام المادتين 346 و 347 من اللائحة التنفيذية من القانون 95 لسنة 92.





يشار إلى أن أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية تعديل سعر عرض الشراء الإجباري المقدم على الشروق الحديثة للطباعة و التغليف من شركة الوطنية للطباعة مطلع سبتمبر الجاري.



