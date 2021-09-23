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20.5 مليون جنيه خسائر "الزيوت المستخلصة "خلال عام 2020- 2021

الخميس 23/سبتمبر/2021 - 01:03 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير


كشفت القوائم المالية الغير مدققة لشركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، خلال العام المالي المنتهي بنهاية يونيو الماضي،  إنها سجلت خسائر بلغت 20.5 مليون جنيه منذ بداية يوليو 2020 حتى نهاية يونيو 2021، مقابل أرباح بلغت 18.88 مليون جنيه خلال فترة المقارنة .

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة المصرية اليوم ، أـنها سجلت إيرادات شركة الزيوت المستخلصة 1.88 مليار جنيه، مقابل 1.76 مليار جنيه خلال فترة المقارنة.

وارجعت شركة الزيوت المستخلصة سبب ارتفاع خسائرها خلال العام المالي الماضي، ارتفاع تكلفة الإنتاج فيما يخص أسعار الزيت الخام الواردة من الشركة القابضة للصناعات الغذائية عن الربع الأخير من العام المالي 2020- 2021.

يشار إلى أن أعلنت شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، عن استئناف العمل بمصنع “راغب” التابع للشركة وإعادة الإنتاج منذ 18 يوليو الماضي.

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