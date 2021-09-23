Advertisements

روسيا تسجل 21438 إصابة جديدة بكورونا

الخميس 23/سبتمبر/2021 - 01:05 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

سجلت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة تفشي الفيروس التاجي في روسيا، اليوم الخميس، 21438 إصابة جديدة بالعدوى (مقابل 19706 إصابات في اليوم السابق)، ما يمثل أكبر حصيلة منذ 15 أغسطس.

 

ولفتت السلطات الصحية الروسية، إلى أن أكبر عدد من الإصابات الجديدة يعود إلى العاصمة موسكو (3445 حالة، ما يمثل ارتفاعا ملموسا في وتيرة تفشي الوباء) وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (1698 حالة).

 

وكانت السلطات الصحية الروسية سجلت خلال اليوم الأخير 820 وفاة جديدة ناجمة عن مرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا (مقابل 817 إصابة أمس) ما يمثل تكرارا لأكبر حصيلة وفيات يومية منذ بداية الجائحة في البلاد تعود إلى 26 أغسطس.

أخبار تهمك

مفاجأة مدوية في قضية النقاز مع الزمالك

منذ ساعتين و 10 دقيقة

مفاجأة مدوية بشأن مستقبل الجزيري مع الزمالك

منذ ساعتين و 40 دقيقة

أمر غريب.. تعليق ناري من شوبير على إعلان عقوبة الجهاز الفني للأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل - أول رد فعل من موسيماني تجاه عقوبة الخطيب

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. شوبير يكشف مفاجأة جديدة عن تخفيض عقوبة شيكابالا

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يحسم مصير موسيماني

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة.. كامافينجا يُطيح بالبلجيكي هازارد خارج تشكيلة ريال مدريد

منذ ساعتين و 8 دقيقة

عاجل.. الزمالك يستقر على بيع صفقة الفريق الجديدة

منذ 39 دقيقة

تفاصيل عقد معلول الجديد مع الأهلي

منذ ساعة و 9 دقيقة

عاجل - أخر تطورات تجديد عقد بن شرقي مع الزمالك

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. حسام البدري يفجر مفاجأة كبرى

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - كارتيرون يتخذ قرارًا هامًا في الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل من وزيرة الصحة بخصوص ذروة الموجة الرابعة من فيروس كورونا

منذ ساعتين

برشلونة يستهدف صفقة نارية من يوفنتوس

منذ ساعتين و 38 دقيقة

مهند لاشين يكشف مفاجأة في انتقاله للزمالك

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل - نجم الأهلي يُفجر أزمة كبرى

منذ حوالي 18 ساعة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
01:00 م

عاجل.. الزمالك يستقر على بيع صفقة الفريق الجديدة

عاجل.. شوبير يكشف مفاجأة جديدة عن تخفيض عقوبة شيكابالا

11:52 ص

عاجل من وزيرة الصحة بخصوص ذروة الموجة الرابعة من فيروس كورونا

11:35 ص

عاجل.. حسام البدري يفجر مفاجأة كبرى

11:59 م

عاجل - نجم الأهلي يُفجر أزمة كبرى

08:01 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements