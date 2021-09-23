روسيا تسجل 21438 إصابة جديدة بكورونا

سجلت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة تفشي الفيروس التاجي في روسيا، اليوم الخميس، 21438 إصابة جديدة بالعدوى (مقابل 19706 إصابات في اليوم السابق)، ما يمثل أكبر حصيلة منذ 15 أغسطس.

ولفتت السلطات الصحية الروسية، إلى أن أكبر عدد من الإصابات الجديدة يعود إلى العاصمة موسكو (3445 حالة، ما يمثل ارتفاعا ملموسا في وتيرة تفشي الوباء) وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (1698 حالة).

وكانت السلطات الصحية الروسية سجلت خلال اليوم الأخير 820 وفاة جديدة ناجمة عن مرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا (مقابل 817 إصابة أمس) ما يمثل تكرارا لأكبر حصيلة وفيات يومية منذ بداية الجائحة في البلاد تعود إلى 26 أغسطس.