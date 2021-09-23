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عمرو سليم في ضيافة ياسمين الحربي على المسرح الصغير بالأوبرا
الخميس 23/سبتمبر/2021 - 01:15 م
محمود حنفي
تقدم عازفة الهارب ياسمين حربي حفل في الثامنة مساء الخميس ٣٠ سبتمبر علي المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية بمصاحبة فرقتها الموسيقية وبمشاركة عازف البيانو عمرو سليم و المطربة سماح إسماعيل.
وأعدت ياسمين برنامج فني مميز يتضمن باقة من أروع أعمال الزمن الجميل و التي أعيد صياغتها لتتناسب مع آلة الهارب منها قلبي ومفتاحة، أنا و العذاب وهواك ، خايف مره احب ، ميدلي ل محمد فوزي ، قلبي اللي انت ناسيه ، حبيبي وعنيا ، الشوق ، طير بينا يا قلبي ، يا زهرة في خيالي ، نسم علينا الهوي ، ميدلي ل عبد الحليم حافظ ، حلوة يابلدي ، سهر الليالي ، وصفولي الصبر.
الجدير بالذكر أن ياسمين الحربي التحقت بمعهد الكونسرفتوار في السابعة من عمرها، ودرست الموسيقى الكلاسيكية وتخصصت في العزف على آلة الهارب، وقد قدمت العديد من الحفلات في مختلف المواقع الثقافية في مصر ولاقت استحسان الجمهور والنقاد.
الجدير بالذكر أن ياسمين الحربي التحقت بمعهد الكونسرفتوار في السابعة من عمرها، ودرست الموسيقى الكلاسيكية وتخصصت في العزف على آلة الهارب، وقد قدمت العديد من الحفلات في مختلف المواقع الثقافية في مصر ولاقت استحسان الجمهور والنقاد.