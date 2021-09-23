عاجل.. الزمالك يستقر على بيع صفقة الفريق الجديدة

اتفق مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب، مع الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى، على خطوة رحيل حمدى النقاز، لاعب الفريق، على سبيل الإعارة فى الموسم الجديد.





الزمالك: حمدي النقاز خدعنا





وأكدت مصادر خاصة رفض إدارة القلعة البيضاء بقاء حمدى النقاز، بحجة أنه خدع النادى وكان على علم بفوز الزمالك بحكم الاسئناف على قضيته.





وأوضحت أن مجلس الزمالك استقر على عرض حمدى النقاز للإعارة سواء حال قبول استئناف الزمالك على إيقاف القيد أو رفضه، وتحقيق أكبر مكسب مادى من ذلك، خصوصا أن اللاعب حصل على مقدم تعاقد بقيمة 250 ألف دولار.





وأضافت المصادر أن قرار مجلس إدارة الزمالك يأتى على الرغم من تأكيد الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى، احتياج الفريق إلى لاعب فى مركز الظهير الأيمن