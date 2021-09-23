Advertisements

عاجل.. الزمالك يستقر على بيع صفقة الفريق الجديدة

الخميس 23/سبتمبر/2021 - 01:00 م
الزمالك
الزمالك
محمد زويد
اتفق مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب، مع الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى، على خطوة رحيل حمدى النقاز، لاعب الفريق، على سبيل الإعارة فى الموسم الجديد.

الزمالك: حمدي النقاز خدعنا

وأكدت مصادر خاصة رفض إدارة القلعة البيضاء بقاء حمدى النقاز، بحجة أنه خدع النادى وكان على علم بفوز الزمالك بحكم الاسئناف على قضيته.

وأوضحت أن مجلس الزمالك استقر على عرض حمدى النقاز للإعارة سواء حال قبول استئناف الزمالك على إيقاف القيد أو رفضه، وتحقيق أكبر مكسب مادى من ذلك، خصوصا أن اللاعب حصل على مقدم تعاقد بقيمة 250 ألف دولار.

وأضافت المصادر أن قرار مجلس إدارة الزمالك يأتى على الرغم من تأكيد الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى، احتياج الفريق إلى لاعب فى مركز الظهير الأيمن

الكلمات المفتاحية

الزمالك الدوري المصري إيقاف القيد

أخبار تهمك

أمر غريب.. تعليق ناري من شوبير على إعلان عقوبة الجهاز الفني للأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل - أخر تطورات تجديد عقد بن شرقي مع الزمالك

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل من وزيرة الصحة بخصوص ذروة الموجة الرابعة من فيروس كورونا

منذ ساعتين

عاجل - أول رد فعل من موسيماني تجاه عقوبة الخطيب

منذ حوالي 17 ساعة

مفاجأة مدوية في قضية النقاز مع الزمالك

منذ ساعتين و 9 دقيقة

برشلونة يستهدف صفقة نارية من يوفنتوس

منذ ساعتين و 37 دقيقة

مهند لاشين يكشف مفاجأة في انتقاله للزمالك

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل - كارتيرون يتخذ قرارًا هامًا في الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

الأهلي يحسم مصير موسيماني

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة مدوية بشأن مستقبل الجزيري مع الزمالك

منذ ساعتين و 39 دقيقة

عاجل - نجم الأهلي يُفجر أزمة كبرى

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. شوبير يكشف مفاجأة جديدة عن تخفيض عقوبة شيكابالا

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة.. كامافينجا يُطيح بالبلجيكي هازارد خارج تشكيلة ريال مدريد

منذ ساعتين و 7 دقيقة

عاجل.. حسام البدري يفجر مفاجأة كبرى

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الزمالك يستقر على بيع صفقة الفريق الجديدة

منذ 38 دقيقة

تفاصيل عقد معلول الجديد مع الأهلي

منذ ساعة و 8 دقيقة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
01:00 م

عاجل.. الزمالك يستقر على بيع صفقة الفريق الجديدة

عاجل.. شوبير يكشف مفاجأة جديدة عن تخفيض عقوبة شيكابالا

11:52 ص

عاجل من وزيرة الصحة بخصوص ذروة الموجة الرابعة من فيروس كورونا

11:35 ص

عاجل.. حسام البدري يفجر مفاجأة كبرى

11:59 م

عاجل - نجم الأهلي يُفجر أزمة كبرى

08:01 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements