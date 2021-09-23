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تعليق ناري من انشيلوتي بعد سداسية مايوركا

الخميس 23/سبتمبر/2021 - 01:00 م
انشيلوتي
انشيلوتي
الفجر الرياضي
أثنى المدير الفني لريال مدريد، الإيطالي كارلو إنشيلوتي، على انتصار فريقه الكاسح على ريال مايوركا بنتيجة (6-1) في الجولة السادسة، وخص بالإشادة النجم الشاب ماركو أسينسيو الذي تألق وسجل ثلاثة أهداف "هاتريك"، حيث أكد أن "اللاعبين أرسلوا إليه إشارة رائعة".

وصرح أنشيلوتي خلال المؤتمر الصحافي بعد المباراة التي شهدها ملعب سانتياغو برنابيو "كما قلتها مراراً، لدينا مزيجاً جيداً بين الخبرة والشباب. إمكانات اللاعبين الشباب كبيرة للغاية. لقد أظهروا هذا الأمر اليوم، ولكن علينا ألا ننسى أن الخبرة مهمة جداً في كرة القدم. أعجبني أداء اللاعبين الذين لا يشاركون بصفة مستمرة، مثل أسينسيو وإيسكو، ويوفيتش. لقد أعطوني إشارة طيبة جداً".

وأضاف "أعتقد أن مستقبل الريال آمن بهؤلاء اللاعبين. بوجود فالفيردي وكامافينغا، وبلانكو. مع الحاضر المتمثل في كروس ومودريتش وكاسيميرو أيضاً، لدينا خط وسط قوي جداً على جميع الأوجه".

وتابع صاحب الـ62 عاماً "أضع خبرتي لخدمة هذا الفريق. أقدم كل ما بوسعي، مثل الخبرة والثقة.. وأنا محظوظ بتدريب فريق شجاع، يمتلك إمكانات فنية كبيرة، ويتعلم بسرعة".

وخص أنشيلوتي بالثناء النجم الشاب ماركو أسينسيو، الذي تألق بـ"هاتريك"، في أول ظهور له هذا الموسم مع "الملكي".

وقال في هذا الصدد "لقد قدم أداءً جيد للغاية. وجوده في هذا المركز يسبب الكثير من المشاكل للمنافس، لأنه يمتلك قدرات كبيرة في اللعب بين الخطوط، وإذا استلم الكرة هناك، فيمكنه تقديم شيئا كبيرا، كما أنه يتميز بالتسديد الجيد. أتمنى أن يواصل بهذه الحالة، وأن يسجل ثلاثة أهداف أيضاً".

كما أشاد المدرب الإيطالي أيضاً بالنجم الفرنسي كريم بنزيما، هداف الفريق هذا الموسم بـ8 أهداف، وكذلك الصربي لوكا يوفيتش.

واستعاد الميرينجي بهذا الفوز الكاسح الصدارة سريعاً من جاره اللدود أتلتيكو مدريد، بعد أن رفع رصيده إلى 16 نقطة، مبتعداً بفارق نقطتين عن "الروخيبلانكوس". 

الكلمات المفتاحية

ريال مدريد ريال مايوركا انشيلوتي

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