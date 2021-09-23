أول ظهور لماجدة الرومي عقب تعرضها لإغماء في حفلها الغنائي بالأردن (خاص)



حصل "الفجر الفني" على أول صورة للفنانة ماجدة الرومي، عقب تعرضها لإغماء على خشبة مسرح حفلها بالأردن، وظهرت ماجدة بالصورة برفقة شقيقها عوض، وذلك صباح اليوم من الأردن.



وقد تعرضت ماجدة الرومي أمس لحالة إغماء أثناء إحيائها حفلاً غنائياً بمهرجان جرش بالأردن، إثر إصابتها بهبوط في ضغط الدم.



وآثارت الرومي، قلق جمهورها ومحبيه عقب تعرضها لحالة الإغماء وحاول البعض انقاذها، وتركت الحفل ثم عادت مرة أحرى وسط ترحيب كبير من جمهورها بالأردن.



وكتبت "الرومي" بعد الحفل عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، قائلة: " شكراً جرش شكراً الأردن على كل هالمحبّة".



