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الأرصاد: قد نشهد سقوط أمطار على القاهرة فجر اليوم (فيديو)
الخميس 23/سبتمبر/2021 - 01:29 م
هدى عبدالرازق
قال الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة تشهد انخفاض تدريجي اعتبارا من اليوم ومستمر الأيام المقبلة، حيث متوقع أن تسجل القاهرة غدا 31 درجة، معلقا: "الجو سيكون خريفي".
وأشار "شاهين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أن حركة الملاحة البحرية بالبحر المتوسط تشهد اضطرابا اليوم، حيث يصل ارتفاع الأمواج إلى 4 متر في عمق البحر المتوسط، فضلا عن وجود فرص لسقوط الأمطار في نهاية اليوم على السواحل الشمالية ويمكن أن تمتد إلى القاهرة فجرا.
وأضاف مدير إدارة التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، أن الأجواء على مدار الستة أيام المقبلة ستكون معتدلة، منوها بأن نسبة الرطوبة ستبدأ في الانخفاض بشكل تدريجي، محذرا من وجود شبورة مائية في الصباح الباكر الأيام المقبلة.