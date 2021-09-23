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محمد صادق: لم اتدخل في اختيار أبطال "بعض ساعات في يوم ما" (خاص)

الخميس 23/سبتمبر/2021 - 02:04 م
محمد صادق
محمد صادق
ايه عبد العزيز -مي مرسي تصوير عبير احمد
كشف المؤلف محمد صادق لـ"الفجر الفني" أثناء تواجده في العرض الخاص لفيلم " عروستي" عن قائمة أبطال روايته التي ستتحول لفيلم "٪بضع ساعات في يوما ما" مشيراً إلى أنه حتى الآن تم الاستقرار على هشام ماجد وهدى المفتي

وتحدث محمد صادق عن تدخله في ترشيحات النجوم مشيراً إلى أنها رؤية مخرج ولا يستطيع فرض رأيه وترشيح نجم معين، ولكن من الممكن أن يقترح فقط ويترك الأمر للمخرج.

أقيم العرض الخاص لفيلم " عروستي" يوم الإثنين الماضي بأحد المناطق في السادس من اكتوبر وقد حضر كلا من بشرى،جوهرة، حسن أبو الرووس،إسلام إبراهيم. 

الكلمات المفتاحية

هدى المفتي محمد صادق بضع ساعات في يوم ما

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