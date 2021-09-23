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محافظ القليوبية يتفقد قوافل جامعة بنها بشبين القناطر

الخميس 23/سبتمبر/2021 - 02:04 م
المحافظ
المحافظ
محمد ضوه
تفقد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتور ناصر الجيزاوى القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، اليوم الخميس، فعاليات القوافل المتكاملة التي نظمتها جامعة بنها تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبالتعاون مع مؤسسة صناع الخير، واللجنة الطبية العليا والاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء ومؤسسة حياة كريمة للكشف على أهالي قرية الأحراز بشبين القناطر.

جاء ذلك بحضور الدكتور جمال سوسة نائب رئيس جامعة بنها، والدكتور محمد شعبان، عضو اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، وفادي سالم منسق مبادرة حياة كريمة بالقليوبية وعمداء ووكلاء وأعضاء هيئة التدريس الكليات المشاركة في فعاليات القوافل.
قوافل طبية بشرية
وتفقد محافظ القليوبية والقائم بأعمال رئيس جامعة بنها والمشرف على قطاع خدمة المجتمع ومرافقوهم فعاليات القوافل التي شملت قوافل طبية بشرية، وإرشاد صحي، وإرشاد زراعي، ورصد الملوثات البيئية بالإضافة الى القافلة البيطرية.
مبادرة حياة كريمة
من جانبه أكد اللواء عبدالحميد الهجان، أن القوافل المتكاملة الجاري تنفيذها تأتي ضمن أعمال مبادرة حياة كريمة لتنمية الإنسان بالتوازي مع المشروعات الخدمية ومشروعات البنية التحتية التي يشهدها قرى مركز شبين القناطر في إطار فعاليات مبادرة حياة كريمة.

كما أكد الدكتور ناصر الجيزاوي، على أهمية مشاركة ودعم جامعة بنها لتحقيق أهداف المبادرة الرئاسية" حياة كريمة" بالتنسيق مع الأجهزة المعنية كونها نموذجا تقدمه مصر للعالم في النهوض بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا بأليات وخطوات علمية مدروسة يتم تطبيقها على أرض الواقع.

وقال الدكتور جمال سوسة، إن القوافل المتكاملة شارك فيها كليات الطب البشري والتمريض والطب البيطرى والزراعة والعلوم، مشيرًا إلى أن استمرارية إطلاق الجامعة للقوافل الطبية، يأتي في إطار حرص الجامعة على مشاركتها في خدمة المجتمع المحلي، وذلك من خلال تقديم خدمات متميزة في كافة التخصصات بواسطة خبراء وأساتذة متخصصين بما يتماشى مع أهداف المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وأضاف الدكتور محمد شعبان، أن القافلة الطبية شملت تقديم الخدمات الطبية النوعية لعلاج المرضى غير القادرين في تخصصات " العيون - الجلدية - القلب والأوعية الدموية - الاطفال - المخ والأعصاب - المسالك - الصدر - العظام - الباطنة - الجراحة العامة - الأنف والأذن - أمراض النساء - الأطراف الصناعية" وذلك لإجراء الكشف الطبى على الاهالى وصرف العلاج بالمجان للحالات المرضية.

الكلمات المفتاحية

قوافل طبية حياة كريمة الزراعه الانف والاذن

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