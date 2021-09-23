تعرف على وضع كورونا وموعد ذروة الموجة الرابعة بمصر



طرأت عدة مستجدات خلال الساعات الأخيرة على وضع فيروس كورونا المستجد في مصر، وفقا لما تم الإعلان عنه من قبل المختصين عن ذلك الملف.





وظهر فيروس كورونا التاجي المستجد "كوفيد-19"، في الصين في نهاية 2019 وبداية 2020، ومن ثم انتشر بعدها في أغلب دول العالم وصنفته منظمة الصحة العالمية كوباء عالمي بعد تخطيه حدود الصين وانتشاره بشكل كبير، وذلك في مارس 2020، ومنذ ذلك التوقيت ودخل العلماء في دائرة البحث عن لقاح للقضاء عليه، حتى تم الكشف عن عدد من اللقاحات.





إحصائيات عن كورونا

وكشفت التقارير الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة والسكان، حتى مساء الأربعاء، أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في مصر منذ بدء الجائحة ارتفع إلى 298 ألفا و296 حالة.



وأوضحت تقارير وزارة الصحة أن حصيلة الوفيات الناتجة عن الإصابة بعدوى كورونا في البلاد ارتفعت إلى 17 ألفا و16 شخصا.



ذروة الموجة الرابعة

وكشف الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية أن ذروة الموجة الرابعة لجائحة كورونا في مصر ستكون خلال 10 أيام أو أسبوعين.



وأكد مستشار الرئيس للشئون الصحية أن الارتفاع الذي تشهده البلاد في أعداد المصابين بفيروس كورونا يتطلب الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية وفي مقدمتها الحرص على ارتداء الكمامة خلال الفترة الحالية.



متحور دلتا في مصر

وقال الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، إن الموجة الحالية لكورونا الرابعة متميزة عن أي موجة أخرى.



وفي تصريحات تليفزيونية، أضاف استشاري الحساسية والمناعة أن الموجة الحالية بها متحور دلتا بلس، وهو سريع الانتشار، والإصابات بالحجم فوق العائلي، متابعا: "معظم الإصابات بسيطة، لكن العدوى تنتقل إلى شخص قد يكون مريض قلب أو مريض سكر أو شخص مسن، وبالتالي الدور البسيط لدى الشباب وصغار السن يكون كبيرًا للأشخاص المسنين".