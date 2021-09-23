Advertisements

تعرف على وضع كورونا وموعد ذروة الموجة الرابعة بمصر

الخميس 23/سبتمبر/2021 - 02:05 م
كورونا
كورونا
محمد العطار

طرأت عدة مستجدات خلال الساعات الأخيرة على وضع فيروس كورونا المستجد في مصر، وفقا لما تم الإعلان عنه من قبل المختصين عن ذلك الملف.


وظهر فيروس كورونا التاجي المستجد "كوفيد-19"، في الصين في نهاية 2019 وبداية 2020، ومن ثم انتشر بعدها في أغلب دول العالم وصنفته منظمة الصحة العالمية كوباء عالمي بعد تخطيه حدود الصين وانتشاره بشكل كبير، وذلك في مارس 2020، ومنذ ذلك التوقيت ودخل العلماء في دائرة البحث عن لقاح للقضاء عليه، حتى تم الكشف عن عدد من اللقاحات.


إحصائيات عن كورونا
وكشفت التقارير الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة والسكان، حتى مساء الأربعاء، أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في مصر منذ بدء الجائحة ارتفع إلى  298 ألفا و296 حالة.

وأوضحت تقارير وزارة الصحة أن حصيلة الوفيات الناتجة عن الإصابة بعدوى كورونا في البلاد ارتفعت إلى  17 ألفا و16 شخصا.

ذروة الموجة الرابعة
وكشف الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية  للشئون الصحية أن ذروة الموجة الرابعة لجائحة كورونا في مصر ستكون خلال 10 أيام أو أسبوعين.

وأكد مستشار الرئيس للشئون الصحية أن الارتفاع الذي تشهده البلاد في أعداد المصابين بفيروس كورونا يتطلب  الالتزام بالإجراءات الاحترازية  والوقائية وفي مقدمتها الحرص على ارتداء الكمامة خلال الفترة الحالية.

متحور دلتا في مصر
وقال الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، إن الموجة الحالية لكورونا الرابعة متميزة عن أي موجة أخرى.

وفي تصريحات تليفزيونية، أضاف استشاري الحساسية والمناعة أن الموجة الحالية بها متحور دلتا بلس، وهو سريع الانتشار، والإصابات بالحجم فوق العائلي، متابعا: "معظم الإصابات بسيطة، لكن العدوى تنتقل إلى شخص قد يكون مريض قلب أو مريض سكر أو شخص مسن، وبالتالي الدور البسيط لدى الشباب وصغار السن يكون كبيرًا للأشخاص المسنين".

الكلمات المفتاحية

وفيات كورونا كورونا فيروس كرونا تطعيم ضد كورونا إصابات كورونا

أخبار تهمك

مهند لاشين يكشف مفاجأة في انتقاله للزمالك

منذ يوم

عاجل.. الزمالك يحسم مصير القناص

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. شوبير يكشف مفاجأة جديدة عن تخفيض عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الزمالك يستقر على بيع صفقة الفريق الجديدة

منذ ساعتين و 9 دقيقة

عاجل - أخر تطورات تجديد عقد بن شرقي مع الزمالك

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل - أول رد فعل من موسيماني تجاه عقوبة الخطيب

منذ حوالي 18 ساعة

الأهلي يحسم مصير موسيماني

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة حول رحيل بيرسي تاو عن الأهلي

منذ يوم

مفاجأة مدوية في قضية النقاز مع الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

برشلونة يحسم مصير رونالدو كومان

منذ 39 دقيقة

عاجل من وزيرة الصحة بخصوص ذروة الموجة الرابعة من فيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

تفاصيل عقد معلول الجديد مع الأهلي

منذ ساعتين و 39 دقيقة

أمر غريب.. تعليق ناري من شوبير على إعلان عقوبة الجهاز الفني للأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - كارتيرون يتخذ قرارًا هامًا في الزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل - نجم الأهلي يُفجر أزمة كبرى

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. حسام البدري يفجر مفاجأة كبرى

منذ حوالي 15 ساعة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
01:00 م

عاجل.. الزمالك يستقر على بيع صفقة الفريق الجديدة

عاجل.. شوبير يكشف مفاجأة جديدة عن تخفيض عقوبة شيكابالا

11:52 ص

عاجل.. حسام البدري يفجر مفاجأة كبرى

11:59 م

عاجل - نجم الأهلي يُفجر أزمة كبرى

08:01 م

مهند لاشين يكشف مفاجأة في انتقاله للزمالك

04:00 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements