رامي جمال يهنئ السعودية باليوم الوطني





حرص النجم رامي جمال، على تهنئة الشعب السعودي باليوم الوطني لتوحيد المملكة، وذلك عبر خاصية"ستوري" على حسابه الرسمي بموقع الصور الشهير "إنستجرام".



ونشر رامي جمال، صورة علم السعودية، وعلق عليها قائلًا،:"كل عام وأنتم وأنا أهل ودار وقبلة عيدكم عيدنا".



جدير بالذكر أن رامي، أحيا مؤخرًا حفلين ضخمين بالسعودية.



ومن آخر أعمال رامي، أغنية "كنا ممكن نتفق"، وهي من كلمات الشاعر أحمد حسن راؤول، وألحان محمد حمزة، وتوزيع الموسيقى أمين نبيل، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا فور طرحها على قناته الرسمية على موقع الفيديوهات" يوتيوب ".



