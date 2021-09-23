Advertisements

رامي جمال يهنئ السعودية باليوم الوطني

الخميس 23/سبتمبر/2021 - 02:06 م
رامي جمال
رامي جمال
نور طلعت
رامي جمال يهنئ السعودية باليوم الوطني


حرص النجم رامي جمال، على تهنئة الشعب السعودي باليوم الوطني لتوحيد المملكة، وذلك عبر خاصية"ستوري" على حسابه الرسمي بموقع الصور الشهير "إنستجرام".

ونشر رامي جمال، صورة علم السعودية، وعلق عليها قائلًا،:"كل عام وأنتم وأنا أهل ودار وقبلة عيدكم عيدنا".

جدير بالذكر أن رامي، أحيا مؤخرًا حفلين ضخمين بالسعودية.

ومن آخر أعمال رامي، أغنية "كنا ممكن نتفق"، وهي من كلمات الشاعر أحمد حسن راؤول، وألحان محمد حمزة، وتوزيع الموسيقى أمين نبيل، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا فور طرحها على قناته الرسمية على موقع الفيديوهات" يوتيوب ".

الكلمات المفتاحية

رامي جمال السعودية

أخبار تهمك

مفاجأة مدوية في قضية النقاز مع الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

مهند لاشين يكشف مفاجأة في انتقاله للزمالك

منذ يوم

عاجل - نجم الأهلي يُفجر أزمة كبرى

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. شوبير يكشف مفاجأة جديدة عن تخفيض عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 3 ساعات

برشلونة يحسم مصير رونالدو كومان

منذ 39 دقيقة

الأهلي يحسم مصير موسيماني

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل من وزيرة الصحة بخصوص ذروة الموجة الرابعة من فيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. حسام البدري يفجر مفاجأة كبرى

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - كارتيرون يتخذ قرارًا هامًا في الزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

أمر غريب.. تعليق ناري من شوبير على إعلان عقوبة الجهاز الفني للأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة حول رحيل بيرسي تاو عن الأهلي

منذ يوم

عاجل - أول رد فعل من موسيماني تجاه عقوبة الخطيب

منذ حوالي 18 ساعة

تفاصيل عقد معلول الجديد مع الأهلي

منذ ساعتين و 39 دقيقة

عاجل.. الزمالك يحسم مصير القناص

منذ أقل من ساعتين

عاجل - أخر تطورات تجديد عقد بن شرقي مع الزمالك

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. الزمالك يستقر على بيع صفقة الفريق الجديدة

منذ ساعتين و 9 دقيقة

موضوعات متعلقة

اليوم.. رامي جمال يطرح أغنيته الجديدة"كنا ممكن نتفق"

فيديو.. رامي جمال يطرح أغنيته الجديدة "كنا ممكن نتفق" على "يوتيوب"

أغنية"كنا ممكن نتفق" لرامي جمال تتخطى نصف مليون مشاهدة عبر"يوتيوب"

رامي جمال يطير إلى جدة استعداداً لحفله المقبل

رامي جمال يغازل زوجته بكلمات رومانسية

رامي جمال يحصل على الإقامة الذهبية من دولة الإمارات

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
01:00 م

عاجل.. الزمالك يستقر على بيع صفقة الفريق الجديدة

عاجل.. شوبير يكشف مفاجأة جديدة عن تخفيض عقوبة شيكابالا

11:52 ص

عاجل.. حسام البدري يفجر مفاجأة كبرى

11:59 م

عاجل - نجم الأهلي يُفجر أزمة كبرى

08:01 م

مهند لاشين يكشف مفاجأة في انتقاله للزمالك

04:00 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements