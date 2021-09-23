محافظ الفيوم: المدارس المجتمعية فرصة ثانية لمن يلتحقوا بالتعليم الأساسي

أشاد الدكتور احمد الأنصارى، محافظ الفيوم بجهود مؤسسة مصر الخير في دعم التعليم المجتمعي، من خلال 1112 مدرسة على مستوى الجمهورية، منها 82 مدرسة بنطاق محافظة الفيوم، لما لهذه المدارس من أهمية في حل مشكلة التسرب وتوفير الفرص التعليمية للأطفال خاصة الفتيات، بالقرب من محل إقامتهن، خاصة أن الفتيات بمدارس التعليم المجتمعي بمحافظة الفيوم يمثلن 61%.



وأضاف" المحافظ"، أن هذه المدارس تقدم فرصا تعليمية ذات جودة للأطفال الذين لم يلتحقوا بالتعليم الأساسي أو الذين تسربوا منه في المرحلة العمرية من 6 إلي 14 عامًا بالمناطق المحرومة، مطالبا بضرورة الربط بين مدارس التعليم المجتمعى والتعليم الحكومي خاصة بالمناطق النائية، لتوفير الأماكن اللازمة للأطفال الملتحقين بالتعليم المجتمعي، بالمرحلتين الإعدادية والثانوية بالمدارس الحكومية، ودراسة مدى إمكانية فتح فصول بمدارس التعليم المجتمعي لتلاميذ المرحلتين الإعدادية والثانوية خلال الفترة المسائية.



جاء ذلك خلال لقاء الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، حيث تفقدا إحدي مدارس التعليم المجتمعي لمؤسسة مصر الخير، بمحافظة الفيوم، وذلك في حضور الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، والدكتورصابر حسن، رئيس قطاع التعليم بمؤسسة مصر الخير، ووفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وأعضاء من مجلسي النواب والشيوخ.

