Advertisements

محافظ الفيوم: المدارس المجتمعية فرصة ثانية لمن يلتحقوا بالتعليم الأساسي

الخميس 23/سبتمبر/2021 - 02:07 م
محافظ الفيوم خلال جولة بالمدارس المجتمعية
محافظ الفيوم خلال جولة بالمدارس المجتمعية
الفيوم : ريهام على
أشاد الدكتور احمد الأنصارى، محافظ الفيوم بجهود مؤسسة مصر الخير في دعم التعليم المجتمعي، من خلال 1112 مدرسة على مستوى الجمهورية، منها 82 مدرسة بنطاق محافظة الفيوم، لما لهذه المدارس من أهمية في حل مشكلة التسرب وتوفير الفرص التعليمية للأطفال خاصة الفتيات، بالقرب من محل إقامتهن، خاصة أن الفتيات بمدارس التعليم المجتمعي بمحافظة الفيوم يمثلن 61%.

وأضاف" المحافظ"، أن هذه المدارس تقدم فرصا تعليمية ذات جودة للأطفال الذين لم يلتحقوا بالتعليم الأساسي أو الذين تسربوا منه في المرحلة العمرية من 6 إلي 14 عامًا بالمناطق المحرومة، مطالبا بضرورة الربط بين مدارس التعليم المجتمعى والتعليم الحكومي خاصة بالمناطق النائية، لتوفير الأماكن اللازمة للأطفال الملتحقين بالتعليم المجتمعي، بالمرحلتين الإعدادية والثانوية بالمدارس الحكومية، ودراسة مدى إمكانية فتح فصول بمدارس التعليم المجتمعي لتلاميذ المرحلتين الإعدادية والثانوية خلال الفترة المسائية.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، حيث تفقدا إحدي مدارس التعليم المجتمعي لمؤسسة مصر الخير، بمحافظة الفيوم، وذلك في حضور الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، والدكتورصابر حسن، رئيس قطاع التعليم بمؤسسة مصر الخير، ووفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وأعضاء من مجلسي النواب والشيوخ.
محافظ الفيوم: المدارس المجتمعية فرصة ثانية لمن يلتحقوا بالتعليم الأساسي
محافظ الفيوم: المدارس المجتمعية فرصة ثانية لمن يلتحقوا بالتعليم الأساسي
محافظ الفيوم: المدارس المجتمعية فرصة ثانية لمن يلتحقوا بالتعليم الأساسي
محافظ الفيوم: المدارس المجتمعية فرصة ثانية لمن يلتحقوا بالتعليم الأساسي

الكلمات المفتاحية

مدارس التعليم المجتمعي المدارس المجتمعية الفيوم اخبار مصر

أخبار تهمك

تفاصيل عقد معلول الجديد مع الأهلي

منذ ساعتين و 39 دقيقة

عاجل.. الزمالك يستقر على بيع صفقة الفريق الجديدة

منذ ساعتين و 9 دقيقة

عاجل.. حسام البدري يفجر مفاجأة كبرى

منذ حوالي 15 ساعة

مفاجأة مدوية في قضية النقاز مع الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

أمر غريب.. تعليق ناري من شوبير على إعلان عقوبة الجهاز الفني للأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - أخر تطورات تجديد عقد بن شرقي مع الزمالك

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل - كارتيرون يتخذ قرارًا هامًا في الزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل - نجم الأهلي يُفجر أزمة كبرى

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. شوبير يكشف مفاجأة جديدة عن تخفيض عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل من وزيرة الصحة بخصوص ذروة الموجة الرابعة من فيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - أول رد فعل من موسيماني تجاه عقوبة الخطيب

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة حول رحيل بيرسي تاو عن الأهلي

منذ يوم

برشلونة يحسم مصير رونالدو كومان

منذ 39 دقيقة

الأهلي يحسم مصير موسيماني

منذ حوالي 8 ساعات

مهند لاشين يكشف مفاجأة في انتقاله للزمالك

منذ يوم

عاجل.. الزمالك يحسم مصير القناص

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

برلماني: ظاهرة عمالة الأطفال "جريمة" في حق الطفولة

الانتهاء من إنشاء وتطوير 57 مدرسة بالفيوم

خلال زيارتها للفيوم.. وزيرة التضامن تتفقد إحدي مدارس التعليم المجتمعي

وزيرة التضامن تتفقد مدارس التعليم المجتمعي لـ"مصر الخير" بالفيوم (صور)

وزيرة التضامن: لن نترك طفل في 2021 يتسرب من التعليم

وزيرة التضامن ومحافظ الفيوم يتفقدان إحدى مدارس التعليم المجتمعي بطامية

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
01:00 م

عاجل.. الزمالك يستقر على بيع صفقة الفريق الجديدة

عاجل.. شوبير يكشف مفاجأة جديدة عن تخفيض عقوبة شيكابالا

11:52 ص

عاجل.. حسام البدري يفجر مفاجأة كبرى

11:59 م

عاجل - نجم الأهلي يُفجر أزمة كبرى

08:01 م

مهند لاشين يكشف مفاجأة في انتقاله للزمالك

04:00 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements