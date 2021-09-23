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هبوط اضطراري لمروحية إسعاف على سطح مستشفى بروسيا (فيديو)

الخميس 23/سبتمبر/2021 - 02:05 م
هبوط طائرة
هبوط طائرة
وكالات

أعلنت السلطات الروسية، اليوم الخميس، هبوط مروحية إسعاف اضطراريا على سطح أحد مباني مجمع المستشفى الذي كانت تنقل على متنها مريضا إليه، في مدينة إيجيفسك عاصمة جمهورية أودورتيا.

 

 وفي تصريحات صحفية، قال المكتب الصحفي لحكومة أودورتيا، إن الحادث لم يؤد إلى وقوع ضحايا أو إصابات، فيما تسنى إيصال المريض الذي كان على متن المروحية، إلى داخل المستشفى للعلاج.

 

وكانت وزارة الصحة الروسية ذكرت أن ممرضًا أصيب في رأسه لدى الهبوط القاسي، ويخضع حاليا للفحص الطبي في قسم الاستقبال بالمستشفى.

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هبوط مروحية سطع مستشفى روسيا

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