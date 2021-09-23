وزيرة التضامن ومحافظ الفيوم يتفقدان إحدى مدارس التعليم المجتمعي بطامية

استهلت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي زيارتها لمحافظة الفيوم، بلقاء الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، حيث تفقدا إحدى مدارس التعليم المجتمعي لمؤسسة مصر الخير، بمحافظة الفيوم، وذلك في حضور الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، والدكتور صابر حسن، رئيس قطاع التعليم بمؤسسة مصر الخير، ووفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وأعضاء من مجلسي النواب والشيوخ.

تفقد فصول المدرسة وإجراء حوار مع القائمين عليها

وحرصت وزيرة التضامن ومحافظ الفيوم علي تفقد فصول المدرسة وإجراء حوار مع القائمين عليها والأطفال الملتحقين بها، كما أطلعوا علي أساليب الدراسة المتبعة للأطفال في تلك المدارس،وأبدت وزيرة التضامن سعادتها بمستوي المدارس المجتمعية في المحافظة والجهود التي تبذل للأبناء.



والتقت القباج مجلس الآباء في إحدى المدارس واللجنة المجتمعية، واستمعت لآرائهم في نظام التعليم بالمدارس المجتمعية، حيث إن هذه المدارس وجدت مكانا للأبناء الذين تسربوا من التعليم ليجدوا فرصة للحاق بركب التعليم،مشيدين بتلك التجربة واعتبروها لا تقل عن التعليم العادي، مشيدين بزيارة وزيرة التضامن الاجتماعي للمدرسة وحرصها علي الالتقاء بهم والاستماع لهم.

فتيات المدرسة المجتمعية

وتابعت وزيرة التضامن ومحافظ الفيوم عرضًا فنيًا قدمته فتيات المدرسة المجتمعية ترحيبا بزيارة وزيرة التضامن الاجتماعي ومحافظ الفيوم.





