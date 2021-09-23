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ياسمين رئيس تتواصل مع المنتحرة وتلقي بنفسها من السيارة في60 دقيقه

الخميس 23/سبتمبر/2021 - 02:49 م
ياسمين رئيس
ياسمين رئيس
آيه عبد العزيز


في الحلقة الثالثة من مسلسل "60 دقيقة"، تمكنت ياسمين (ياسمين رئيس) من التواصل مع الفتاة التي حاولت الانتحار بعدما لم تجب ياسمين على رسائلها الإلكترونية، وبعد تأكد ياسمين من علاقتها بزوجها أدهم (محمود نصر)، طلبت منها مقابلتها ولكنها رفضت، وفضلت التواصل عبر الهاتف، فما الذي ستكشفه ياسمين، خاصةً بعد إثبات أدهم بأنه ضحية لقضية التحرش التي لُفقت له.

وعادت الحلقة الرابعة إلى بداية علاقة ياسمين وأدهم، حين تعرفا على بعضهما في نادي للصيد، وسرعان ما تطورت علاقتهما، ودخلا السينما سويًا، ثم سافرت معه إلى لبنان، لتبدأ بينهما قصة حب، وتخون معه عشيقها عمر (أحمد خالد صالح)، وتتزوجه وتخسر صديقتها.

واكتشف أدهم تواصل ياسمين بعشيقها السابق عمر، مما دفعه إلى إجبارها للنزول معه بالسيارة دون وجهة محددة، وأخذ ينفعل ويعاتبها على فعلتها، حتى اضطربت ياسمين وطلبت منه الهدوء، وعندما لم يستجب لها، ألقت بنفسها من السيارة.

ومن المقرر أن يستكمل المسلسل حلقاته يوم الأربعاء المقبل الساعة 11 مساءً بتوقيت مصر، ويوم الخميس 12 منتصف الليل بتوقيت السعودية، حصريًا على منصة شاهد vip.

وتنتظر ياسمين رئيس العرض الأول لفيلمها "قمر 14" ضمن فاعليات الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي وأيضًا فيلمها "جارة القمر" الذي انتهت من تصويره منذ فترة واللذان تعود بهما للبطولة السينمائية بعد نجاحها الكبير خلال موسم رمضان بشخصية فاتن في مسلسل "ملوك الجدعنة". 


الكلمات المفتاحية

ياسمين رئيس مسلسل 60 دقيقه

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