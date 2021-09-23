وزير النقل يتفقد تنفيذ أعمال مسار القطار السريع من الإسكندرية للعالمين (صور)

أجرى المهندس كامل الوزير، وزير النقل، يرافقه كل من رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري وقيادات هيئة الأنفاق واستشاري المشروع والشركات المنفذة لمشروع قطار (العين السخنة -العلمين الجديدة - مرسى مطروح)، جولة تفقدية للمشروع في المسافة من محطة برج العرب بالإسكندرية وحتى مدينة العلمين بطول 67 كم تقريبًا.





وتابع الوزير، الأعمال التمهيدية لإنشاء الجسر وأعمال تحويل المرافق المتعارضة مع المسار ووجه بإزالة كافة التعديات على حرم السكة الحديد بخط الإسكندرية مطروح حيث يمر المسار موازي للخط ويقع في حرم القطار الحالي وتقع عليها عدد من المحطات الهامة هي محطة برج العرب وهي اول محطة بعد التفريعة للقطار السريع إلى الجهة الغربية.





وتخدم هذه المحطة بموقعها الحالي مدينة برج العرب القديمة والمدينة الجديدة وأيضا المنطقة الصناعية والقريبة من الطريق الساحلي الدولي وهي محطة للقطار السريع ومن كبري المحطات على الخط حيث إنها تتكون من عدد 6 سكك.





ثم توجه الوزير إلى موقع محطة الحمام وهي محطة إقليمية التي ستخدم مدينة الحمام وعدد من القرى بالساحل الشمالي وحيث تتميز المحطة بقربها من الطريق الساحلي الدولي ثم بعد ذلك إلى محطة العلمين التي تخدم مدينة العلمين الجديدة والحركة السياحية بها والساحل الشمالي الغربي إضافة إلى حركة نقل البضائع من وإلى ميناء العلمين.





كما اطلع الوزير على آخر المستجدات الخاصة بمواقع سيدي عبد الرحمن والضبعة وفوكة ورأس الحكمة والي مدينة مرس مطروح، حيث تقع تلك المحطات وسط هذه المدن وذلك لكي تخدم القاطنين أو العاملين في هذه المدن أو المترددين عليها حيث يمثل مرور القطار السريع في هذه المدن حافزا إيجابيا للإقبال علي هذه المدن سواء للعمل فيها او السكن بها او انشاء المشروعات الاستثمارية التي تحتاج الي ايدي عاملة ووسيلة انتقال آمنة.





واطلع أيضا وزير النقل على الموقف التنفيذي للمحطات التي تخدم محافظة الإسكندرية مثل محطة الإسكندرية التي تقع بالقرب من منطقة النزهة بالقرب من طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي ومحطة العامرية التي تخدم كل من مدينة العامرية وسيدي كرير، كينج ماريوت بالإضافة إلى قربها من طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي ومحطة الاستاد الجديدة والتي تقع بالقرب من استاد الجيش ومنطقة ماريا الجاري تنفيذها في محيط الاستاد.





وتفقد الوزير الموقع المقترح لورشة العمرة الخفيفة بالقرب من مطار برج العرب وباقي قطاعات المشروع وحيث تم تحديد أماكن المحطات لتقوم بخدمة المناطق المحيطة بها مع مراعاة الخدمات المجاورة الحالية وسهولة الربط مع المحاور والطرق القريبة.





وأكد وزير النقل أن كافة الأعمال المدنية والإنشاءات تتم بواسطة كبريات الشركات المصرية المتخصصة في هذه المجالات بالإضافة إلى الأعمال الصناعية على الطرق المتقاطعة مع مسار القطار تحت إشراف الاستشاري العام للمشروع سيسترا الفرنسي.





كما وجه وزير النقل بضرورة التنسيق مع جميع أجهزة الدولة المعنية والمحافظات التي يمر بها مسار القطار السريع وذلك للأخذ في الاعتبار المشروعات الجاري تنفيذها وكذلك المخطط تنفيذها وذلك للعمل على تكامل وسائل النقل المختلفة وتفاديا لحدوث أي تعارض في المشروعات الجاري والمخطط تنفيذها.





وأوضح الفريق مهندس كامل الوزير أن السرعة التصميمية لقطارات مشروع السخنة مطروح تبلغ 250 كم/ ساعة والسرعة التشغيلية للقطارات 230 كم/الساعة وسرعة تشغيل القطارات الكهربائية الإقليمية 160 كم/الساعة وسرعة تشغيل جرارات البضائع الكهربائية 120 كم ساعة مضيفًا أن المشروع يشمل على عدد 22 محطة منها عدد 8 محطات للقطار السريع وعدد 14 محطة إقليمية بطول حوالى ٦٦٠ كم.





وأشار إلى أنه تم تثبيت أماكن المحطات واستصدار قرار النفع العام من بداية مسار المشروع بالعين السخنة وحتي مدينة برج العرب وجارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة بصرف التعويضات للملاك الظاهرين.





وشدد الوزير خلال جولته على ضرورة تكثيف الأعمال والعمل على مدار الساعة وذلك حتي يتم تسليم الأعمال الي تحالف شركات سيمينز – أوراسكوم- المقاولون العرب في الوقت المحدد حيث تم توقيع العقد في 192021 وللانتهاء من كافة الأعمال للمشروع وفقا للتوقيت المخطط خاصة مع أهمية المشروع الذي يعتبر بداية لمنظومة شبكة القطارات الكهربائية السريعة التي سيتم تنفيذها والتي ستمثل نقلة حضارية جديدة في وسائل المواصلات في مصر.





وأشار إلى أن مشروع القطار السريع سيساهم في تقليل الازدحام المرورى وتحقيق مستويات أمان أعلى للركاب وتأثير أفضل على البيئة ويساعد على التنمية الاقتصادية ويعزز البنية التحتية للمنطقة ويساعد على احتواء الزحف العمراني.



