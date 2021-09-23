منة شلبي مرشحة لحصد جائزة الأيميز العالمية كأفضل ممثلة

أعلن المخرج عمرو سلامة ،منذقليل، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" ، عن ترشيح النجمة منة شلبي، لحصد جائزة الإيميز العالمية عن دورها بمسلسلها الجديد "في كل أسبوع يوم جمعة".





ونشر عمرو سلامة البوستر الرسمي للمسلسل معلقاً:"الفنانة الرائعة منة شلبي تحصد ترشيح لجائزة الإيميز العالمية Emmy’s International أهم جوائز في العالم للأعمال التليفزيونية عن دورها في مسلسل في كل أسبوع يوم جمعة".



وتابع المخرج حديثه قائلاً :" المسلسل عن رواية الكاتب الكبير إبراهيم عبد المجيد، معالجة درامية: إياد إبراهيم، سيناريو وحوار: إياد إبراهيم، سمر عبد الناصر، محمد هشام عبيهإخراج محمد شاكر وإنتاج شركة فيلم فاكتوري وشركة ميم والمسلسل لـ شاهد VIP".



ومسلسل "في كل أسبوع يوم جمعة" بطولة نخبة من النجوم ومنهم النجم أسر ياسين وخالد أنور وصدقي صخر وعارفة عبد الرسول و أحمد الشربيني ومحمد حاتم وأخرون من النجوم.



ويذكر أن أخر أعمال منة شلبي مسلسل "ليه لأ2"، وهو بطولة منة شلبي وأحمد حاتم ومراد مكرم ومها أبو عوف وسارة عبد الرحمن، ومن تأليف السيناريست مريم نعوم وإخراج مريم أبوعوف.





