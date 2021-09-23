وزيرة التضامن: نتعامل في مدارس التعليم المجتمعي مع الأسرة وليس الطفل فقط (صور)

قالت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي زيارتها لمحافظة الفيوم، أن التعليم بوابة التنمية، حيث تتواجد مدارس التعليم المجتمعي في الأماكن النائية وتسعى لإتاحة التعليم للمتسربين من التعليم خاصة الفتيات، خاصة وأن الوزارة لا تتعامل في مدارس التعليم المجتمعي مع الطفل فقط بل مع الأسرة كلها، والتأكد من حصول المواطن الأولى بالرعاية علي كافة الخدمات، مشيرة إلى أن مؤسسة مصر الخير شريك عزيز لوزارة التضامن الاجتماعي، مشيدة بمستوي مدارس التعليم المجتمعي، وذلك في إطار من الشراكة بين الوزارة والمؤسسة بقيمة ٩٠ مليون جنيه لإدراج ٣٤ ألف طفل بمدارس التعليم المجتمعي.





وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه لا يجوز ونحن ننشد الحياة الكريمة أن نترك أطفال يتسربون من التعليم، لذلك يتيح التعليم المجتمعي فرصة تعليمية ذات جودة للأطفال الذين لم يلتحقوا بالتعليم الأساسي أو الذين تسربوا منه، كما أنه يعد أحد صيغ التعليم النظامي المرن الذي يتناسب مع احتياجات المجتمع لضمان التزام جميع الأطفال ممن هم في سن الإلزام المدرسي خاصة الفتيات بالذهاب إلي المدرسة.



