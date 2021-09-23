Advertisements

وزيرة التضامن: نتعامل في مدارس التعليم المجتمعي مع الأسرة وليس الطفل فقط (صور)

الخميس 23/سبتمبر/2021 - 02:17 م
مدارس التعليم المجتمعي
مدارس التعليم المجتمعي
الفيوم : ريهام على
قالت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي زيارتها لمحافظة الفيوم، أن التعليم بوابة التنمية، حيث تتواجد مدارس التعليم المجتمعي في الأماكن النائية وتسعى لإتاحة التعليم للمتسربين من التعليم خاصة الفتيات، خاصة وأن الوزارة لا تتعامل في مدارس التعليم المجتمعي مع الطفل فقط بل مع الأسرة كلها، والتأكد من حصول المواطن الأولى بالرعاية علي كافة الخدمات، مشيرة إلى أن مؤسسة مصر الخير شريك عزيز لوزارة التضامن الاجتماعي، مشيدة بمستوي مدارس التعليم المجتمعي، وذلك في إطار من الشراكة بين الوزارة والمؤسسة بقيمة ٩٠ مليون جنيه لإدراج ٣٤ ألف طفل بمدارس التعليم المجتمعي.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه لا يجوز ونحن ننشد الحياة الكريمة أن نترك أطفال يتسربون من التعليم، لذلك يتيح التعليم المجتمعي فرصة تعليمية ذات جودة للأطفال الذين لم يلتحقوا بالتعليم الأساسي أو الذين تسربوا منه، كما أنه يعد أحد صيغ التعليم النظامي المرن الذي يتناسب مع احتياجات المجتمع لضمان التزام جميع الأطفال ممن هم في سن الإلزام المدرسي خاصة الفتيات بالذهاب إلي المدرسة.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، حيث تفقدا إحدى مدارس التعليم المجتمعي لمؤسسة مصر الخير، بمحافظة الفيوم، وذلك في حضور الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، والدكتور صابر حسن، رئيس قطاع التعليم بمؤسسة مصر الخير، ووفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وأعضاء من مجلسي النواب والشيوخ.

الكلمات المفتاحية

وزيرة التضامن مدارس التعليم المجتمعي بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

عاجل - كارتيرون يتخذ قرارًا هامًا في الزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. الزمالك يحسم مصير القناص

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الزمالك يستقر على بيع صفقة الفريق الجديدة

منذ ساعتين و 11 دقيقة

برشلونة يحسم مصير رونالدو كومان

منذ 41 دقيقة

أمر غريب.. تعليق ناري من شوبير على إعلان عقوبة الجهاز الفني للأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يحسم مصير موسيماني

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - أخر تطورات تجديد عقد بن شرقي مع الزمالك

منذ حوالي 22 ساعة

تفاصيل عقد معلول الجديد مع الأهلي

منذ ساعتين و 41 دقيقة

عاجل.. شوبير يكشف مفاجأة جديدة عن تخفيض عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - نجم الأهلي يُفجر أزمة كبرى

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل من وزيرة الصحة بخصوص ذروة الموجة الرابعة من فيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

مهند لاشين يكشف مفاجأة في انتقاله للزمالك

منذ يوم

عاجل.. حسام البدري يفجر مفاجأة كبرى

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - أول رد فعل من موسيماني تجاه عقوبة الخطيب

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة حول رحيل بيرسي تاو عن الأهلي

منذ يوم

مفاجأة مدوية في قضية النقاز مع الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
01:00 م

عاجل.. الزمالك يستقر على بيع صفقة الفريق الجديدة

عاجل.. شوبير يكشف مفاجأة جديدة عن تخفيض عقوبة شيكابالا

11:52 ص

عاجل.. حسام البدري يفجر مفاجأة كبرى

11:59 م

عاجل - نجم الأهلي يُفجر أزمة كبرى

08:01 م

برشلونة يحسم مصير رونالدو كومان

02:30 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements