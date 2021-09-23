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حبس الشاب المتهم باغتصاب خطيبته بعد وضع أقراص مخدرة لها بـ"كوب العصير"
الخميس 23/سبتمبر/2021 - 02:20 م
داليا عادل
قررت نيابة حلوان الجزئية حبس متهم اغتصب خطيبته بعد تخديرها بوضع أقراص مخدرة داخل كوب عصير، 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وكلفت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.
تلقى قسم شرطة حلوان بلاغا من والد فتاة تدعي "نوران"، 18 سنة، ومقيمة بالمشروع الأمريكي، مفاده اكتشافه حمل ابنته في الشهر السابع، وبسؤالها أخبرته أن خطيبها المدعو "عبد المنعم م"، 25 سنة، اعتدي عليها جنسيا بعد تخديرها، حال قيامها بزيارته في وجود والدتها.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة البلاغ، وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض على المتهم.
وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة علي النحو المشار اليه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة البلاغ، وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض على المتهم.
وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة علي النحو المشار اليه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.