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برشلونة يحسم مصير رونالدو كومان

الخميس 23/سبتمبر/2021 - 02:30 م
برشلونة
برشلونة
محمد الدمتناوي
تحدث إنريك ماسيب، مستشار خوان لابورتا رئيس برشلونة، عن وضعية المدرب الهولندي رونالد كومان، المدير الفني للفريق، في ظل ما تردد مؤخرًا.
وقال ماسيب في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "كومان لا يزال يملك رصيدًا في مكانه، إذا كان المدرب ما زال في منصبه، فمن المفهوم أنه يجب منحه الثقة لتحسين الأوضاع".
وتابع: "بالطبع، سبق وأن أشار لابورتا في حملته الانتخابية، لأن كل شيء سيعتمد على النتائج، وكذلك على الأداء، إحدى المقدمات هو أن يستمتع الناس بفريقهم".
وبسؤاله "هل بدأ لابورتا يقلق من الوضع الحالي؟"، واصل: "عندما ترى الأمور تسير بهذه الطريقة، فمن الطبيعي أن تقلق، هناك قلق بشأن النتائج بالطبع".
وعن احتمالية تولي تشافي تدريب البارسا، أشار: "ذات يوم سينتهي به الأمر بالتدريب هنا، وكذلك مع لابورتا، لكن كومان موجود الآن".
وانتقد ماسيب عبارة "هذا ما لدينا"، التي اتفق فيها جيرارد بيكيه ورونالد كومان، عقب الخسارة بثلاثية أمام بايرن ميونخ في دوري الأبطال، وأوضح: "عندما تتعرض لمثل تلك النتيجة، لا يمكنك التفكير في أنه لم يعد هناك المزيد، من يدافع عن قميص برشلونة، عليه أن يبذل كل ما لديه على أرض الملعب، فعندما يشعر الجمهور بذلك، سيدعمونك ولا يطلقون الصافرات عليك".
وعن علاقة لابورتا وكومان، أكمل: "العلاقة بين لابورتا وكومان ودية وجيدة، وليست مرحبًا وداعًا، ولكن في بعض الأحيان يحول الأشخاص المحيطون العامل الإيجابي إلى سلبي".
وعن رأيه في رسالة لابورتا لجماهير برشلونة، أردف: "الرئيس طلب الصبر لأننا متفائلون، ولا نخجل، لكن هذا لا يمكن إصلاحه بين اليوم وغدًا".
وأتم: "كان الوضع الاقتصادي الذي وجدنا أنفسنا فيه مأساويًا، وأسوأ بكثير مما توقعنا، ولم يكن هناك مجال كبير للمناورة لإنجاز الأمور، ومع مثل هذ الديون، كان من الصعب جدًا القيام بالأشياء التي نريدها".

الكلمات المفتاحية

كومان برشلونة الدوري الاسباني

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