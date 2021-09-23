ذبيح الله مجاهد: طالبنا الأمم المتحدة بالتعاون والاعتراف بشرعية الحكومة

طالب وكيل وزارة الإعلام بحكومة طالبان ذبيح الله مجاهد، منظمة الأمم المتحدة بالتعاون والاعتراف بشرعية الحكومة.

كما طالب ذبيح الله مجاهد، اليوم الخميس، في تصريحات صحفية لفضائية سكاي نيوز عربية، الأمم المتحدة بإيجاد أرضية مشتركة للتبادل الدبلوماسي.

وقال ذبيح الله مجاهد: "حصلنا على وعود من الأمم المتحدة بتقديم المساعدات العاجلة".

وأضاف ذبيح الله مجاهد: "أبلغنا الأمم المتحدة أن الاعتراف بنظامنا الجديد هو حق لنا وللشعب الأفغاني".