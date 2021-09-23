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ضبط مخالفات داخل عدد من قرى المشويات بالإسكندرية (صور)

الخميس 23/سبتمبر/2021 - 02:28 م
المضبوطات
المضبوطات
محمد رجب - دينا حسن
شنت مديرية التموين بمحافظة الإسكندرية، حملة تموينية مكبرة على قرى المشويات بمشاركة محمد سعدلله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، وفريق العمل التابع له بالاشتراك مع فريق عمل مديرية الطب البيطري، حيث تم شن حملة مكبرة على قرى المشويات والمطاعم وثلاجات الأجبان وحفظ المواد الغذائية.
التفتيش والمرور على قرى المشويات
وحسب بيان مديرية التموين، تم التفتيش والمرور على قرى المشويات بمناطق العامرية والكينج مريوط وبرج العرب وسموحة والمطاعم الشهيرة والكشف على اللحوم الطازجة والمجمدة ومدى صلاحيتها للاستخدام الآدمي وكذلك الشهادات الصحية للعاملين بتلك القرى حفاظا على صحة المواطنين من تناول أى أغذية منتهية الصلاحية أو فاسدة.
ضبط كميات من اللحوم البلدية
وتم ضبط كميات من اللحوم البلدية مبردة مذبوحة خارج المجازر وغير موجود عليها أى أختام بأحد المطاعم الشهيرة وتم تحريز كمية 190 كجم، كما تم ضبط كميات من اللحوم المجمدة تقدر 170 كجم بأحد المطاعم الشهيرة وتم تحريزها، وتحرير عدد 12 محضر عدم حمل شهادات صحية للعاملين ببعض قرى المشويات والمطاعم.
 
فيما تم ضبط ثلاجة حفظ أقراص جبن رومى وصفائح جبن أبيض وعبوات زبادى بمنطقة سموحة وتم تحريز كميات كبيرة من صفائح جبن عليها صدأ و مظاهر فساد وعفن بكتيرى، تحرير 256 قرص جبن رومى عليها عفن وتغير في الخواص باجمالى وزن 4 طن تقريبا 724 صفيحة جبنة بيضاء بها صدأ وسوء تخزين باجمالى وزن 12 طن تقريبا ،8 جرادل بلاستيك بداخلها جبنة فيتا منتهية الصلاحية، عدد 5 كرتونة بداخل كل كرتونة 64 علبة قشطة زنة العبوة 100 جرام منتهية الصلاحية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.
ضبط مخالفات داخل عدد من قرى المشويات بالإسكندرية (صور)
ضبط مخالفات داخل عدد من قرى المشويات بالإسكندرية (صور)
ضبط مخالفات داخل عدد من قرى المشويات بالإسكندرية (صور)
ضبط مخالفات داخل عدد من قرى المشويات بالإسكندرية (صور)
ضبط مخالفات داخل عدد من قرى المشويات بالإسكندرية (صور)
ضبط مخالفات داخل عدد من قرى المشويات بالإسكندرية (صور)
ضبط مخالفات داخل عدد من قرى المشويات بالإسكندرية (صور)
ضبط مخالفات داخل عدد من قرى المشويات بالإسكندرية (صور)

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