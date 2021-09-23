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قرارات وزارية بتجديد تعيين أمناء ومديرين عموم بجامعة بنها

الخميس 23/سبتمبر/2021 - 02:30 م
الدكتور خالد عبدالغفار
الدكتور خالد عبدالغفار
محمد ضوه
أصدر الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارات وزارية بتجديد تعيين أمناء ومديرين عموم بجامعة بنها.

وقال الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، إن القرارات شملت تجديد تعيين رفعت نان داود في وظيفة أمين الجامعة المساعد للشئون الإدارية، وتجديد تعيين أيمن بيومي محمد في وظيفة أمين الجامعة المساعد للشئون المالية.

كما شملت القرارات تجديد تعيين محمد سيد محمد عبدالله في وظيفة أمين كلية الحقوق، وتجديد تعيين سليمان عبده عبد النبي في وظيفة مدير عام شئون التعليم والطلاب بجامعة بنها.

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وزير التعليم العالي جامعة بنها اخبار مصر

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