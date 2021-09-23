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الصحة تعلن تصنيع 8 ملايين جرعة من لقاح سينوفاك محليا (فيديو)

الخميس 23/سبتمبر/2021 - 02:30 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الدكتور محمد حساني، مساعد وزيرة الصحة، إن مصر كانت سباقة في القيام بخطوات تضامنية مع الدول لمواجهة فيروس كورونا منذ ظهور الجائحة، حيث قدمت مصر عديد من شحنات الأدوية والمستلزمات الأدوية لعدد من الدول.

وأشار "حساني"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "dmc"، اليوم الخميس، إلى أن مصر منفتحة على مجال تصنيع اللقاحات محليا بالتعاون مع شركات عديدة، مستدلا بالتعاون مع شركة سينوفاك الصينية، لافتا إلى أنه تم إنتاج نحو 8 مليون جرعة سينوفاك فاكسيرا محليا، لافتا إلى أن مصر تسعى لعقد مزيد من الشراكات مع عدد من الشركات.

والجدير بالذكر، أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، وجهت التحية للسفير الألماني في مصر، مشيرة إلى أن عقدها مؤتمر صحفي مع السفير الألماني بالقاهرة يعطي رسالة لأحد أمثلة التضامن الدولي بين الشعوب في الأزمات.

وأشارت "زايد"، خلال مؤتمر صحفي لكشف أخر مستجدات الوضع الوبائي لفيروس كورونا في مصر، إلى أن هناك علاقة طيبة تجمع بين القيادة السياسية والحكومة في مصر ونظيرتها في ألمانيا، لافتة إلى أن الحكومة الألمانية أهدت مصر 2.3 مليون جرعة أسترازينيكا تضامنا في حماية الأرواح من جائحة كورونا.

وأضافت وزيرة الصحة، أن هذه الهدية من اللقاحات أحد ثمار العلاقات الطيبة بين مصر وألمانيا، مشيدة بأداء المستشارة ميكل، قائلة: "نموذج يحتذى به لكل السيدات العاملة في المجال السياسي".

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