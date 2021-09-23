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اليوم.. بوسي تستعد لطرح أغنية"أبيع الدنيا"

الخميس 23/سبتمبر/2021 - 02:31 م
بوسي
بوسي
نور طلعت
اليوم.. بوسي تستعد لطرح أغنيةأبيع الدنيا

تستعد النجمة بوسي، لطرح أغنية جديدة تحمل عنوان"أبيع الدنيا" وذلك مساء اليوم عبر قناتها الرسمية على موقع الڤيديوهات"يوتيوب".

ونشرت بوسي، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور الشهير "إنستجرام" صورة جديدة لها وعلقت عليها قائلة:"
النهاردة الساعة 5 أغنية "أبيع الدنيا" هتكون على اليوتيوب وكل منصات الموسيقى".

يذكر أن آخر أعمال بوسي، أغنية "أنا الدنيا" وهي من كلمات ملاك عادل، ألحان مصطفي حجاج، توزيع موسيقي أحمد عادل

الكلمات المفتاحية

بوسي أبيع الدنيا

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