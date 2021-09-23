محافظ الإسكندرية: تعيين 31 ألفا و349 شخصا منذ بداية العام

أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أن مديرية القوى العاملة بالمحافظة تعمل على إتاحة أكبر قدر ممكن من فرص العمل لجميع الفئات وخاصة ذوى الهمم، مشيرا إلى أن جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة، تعمل على توفير كافة سبل الرعاية لذوى الهمم، والعمل على دعمهم وتقديم كافة الخدمات الممكنة لهم بالمجان.

توفير سبل العيش الكريم للمواطنين

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتوفير سبل العيش الكريم للمواطنين، ورعاية ذوى الهمم، وتوفير كافة سبل الدعم لهم، والعمل على دمجهم بشكل فعال ومؤثر فى المجتمع.

تعيين 31349 فردا من مختلف المؤهلات

وأشار الشريف فى بيان للمحافظة، إلى أن مديرية القوى العاملة بالمحافظة برئاسة المستشار ياسر سعيد، قامت منذ بداية العام الحالى وحتى شهر أغسطس الماضى بتعيين 31349 فردا من مختلف المؤهلات ويأتى عدد الذكور 2460 شابا وعدد الإناث 8889 سيدة، لافتا إلى أن جميع الأجهزة التنفيذية تعمل على توفير فرص عمل مناسبة للعديد من شباب المحافظة.



من جانبه أوضح مدير مديرية القوى العاملة، أن المديرية بالإضافة إلى اهتمامها بتوفير فرص عمل للشباب بشكل عام إلا أنها تعمل جاهدة على توفير فرص عمل تتناسب مع ذوى الهمم، وذلك لتوفير حياة كريمة لهم؛ حيث قامت المديرية منذ بداية العام الحالى وحتى شهر أغسطس الماضى بتعيين 215 فردا من ذوى الهمم من بينهم 149 شابا و66 من الإناث.