Advertisements

محافظ الإسكندرية: تعيين 31 ألفا و349 شخصا منذ بداية العام

الخميس 23/سبتمبر/2021 - 02:34 م
المحافظ
المحافظ
محمد رجب - دينا حسن
أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أن مديرية القوى العاملة بالمحافظة تعمل على إتاحة أكبر قدر ممكن من فرص العمل لجميع الفئات وخاصة ذوى الهمم، مشيرا إلى أن جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة، تعمل على توفير كافة سبل الرعاية لذوى الهمم، والعمل على دعمهم وتقديم كافة الخدمات الممكنة لهم بالمجان.
توفير سبل العيش الكريم للمواطنين
يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتوفير سبل العيش الكريم للمواطنين، ورعاية ذوى الهمم، وتوفير كافة سبل الدعم لهم، والعمل على دمجهم بشكل فعال ومؤثر فى المجتمع.
تعيين 31349 فردا من مختلف المؤهلات
وأشار الشريف فى بيان للمحافظة، إلى أن مديرية القوى العاملة بالمحافظة برئاسة المستشار ياسر سعيد، قامت منذ بداية العام الحالى وحتى شهر أغسطس الماضى بتعيين 31349 فردا من مختلف المؤهلات ويأتى عدد الذكور 2460 شابا وعدد الإناث 8889 سيدة، لافتا إلى أن جميع الأجهزة التنفيذية تعمل على توفير فرص عمل مناسبة  للعديد من شباب المحافظة.

من جانبه أوضح مدير مديرية القوى العاملة، أن المديرية بالإضافة إلى اهتمامها بتوفير فرص عمل للشباب بشكل عام إلا أنها تعمل جاهدة على توفير فرص عمل تتناسب مع ذوى الهمم، وذلك لتوفير حياة كريمة لهم؛ حيث قامت المديرية منذ بداية العام الحالى وحتى شهر أغسطس الماضى بتعيين 215 فردا من ذوى الهمم من بينهم 149 شابا و66 من الإناث.

الكلمات المفتاحية

فرص عمل تعيين شباب تعيين القوى العاملة

أخبار تهمك

أمر غريب.. تعليق ناري من شوبير على إعلان عقوبة الجهاز الفني للأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - كارتيرون يتخذ قرارًا هامًا في الزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. شوبير يكشف مفاجأة جديدة عن تخفيض عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الزمالك يحسم مصير القناص

منذ أقل من ساعتين

عاجل - أخر تطورات تجديد عقد بن شرقي مع الزمالك

منذ حوالي 22 ساعة

برشلونة يحسم مصير رونالدو كومان

منذ 43 دقيقة

تفاصيل عقد معلول الجديد مع الأهلي

منذ ساعتين و 43 دقيقة

عاجل.. الزمالك يستقر على بيع صفقة الفريق الجديدة

منذ ساعتين و 13 دقيقة

عاجل - أول رد فعل من موسيماني تجاه عقوبة الخطيب

منذ حوالي 18 ساعة

مهند لاشين يكشف مفاجأة في انتقاله للزمالك

منذ يوم

عاجل - نجم الأهلي يُفجر أزمة كبرى

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة حول رحيل بيرسي تاو عن الأهلي

منذ يوم

عاجل من وزيرة الصحة بخصوص ذروة الموجة الرابعة من فيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة مدوية في قضية النقاز مع الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يحسم مصير موسيماني

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. حسام البدري يفجر مفاجأة كبرى

منذ حوالي 15 ساعة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
01:00 م

عاجل.. الزمالك يستقر على بيع صفقة الفريق الجديدة

عاجل.. شوبير يكشف مفاجأة جديدة عن تخفيض عقوبة شيكابالا

11:52 ص

عاجل.. حسام البدري يفجر مفاجأة كبرى

11:59 م

عاجل - نجم الأهلي يُفجر أزمة كبرى

08:01 م

مهند لاشين يكشف مفاجأة في انتقاله للزمالك

04:00 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements