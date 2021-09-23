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رئيس "مياه الفيوم" يتفقد مشروع الصرف الصحي بقرية السعيدية.. "صور"

الخميس 23/سبتمبر/2021 - 02:38 م
الجولة
الجولة
الفيوم : ريهام على

تفقد اللواء هشام درة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الفيوم، مشروع الصرف الصحي الذى يتم تنفيذه بقرية السعيدية التابعة لمركز ومدينة سنورس، وذلك من أجل تذليل الصعوبات والعقبات التى تواجه مقاول التنفيذ والوقوف على حجم التنفيذ من المشروع على أرض الواقع.
 قرية السعيدية من القرى المبللة
وأكد اللواء هشام درة رئيس الشركة أن قرية السعيدية من القرى المبللة والتي تضم فرقص وسرسنا أيضا وكان المشروع متوقفا منذ عام 2011 نظرا لعدم توفير الاعتماد المالي اللازم من أجل أستكمال المشروع حيث تم توفير نحو 17 مليونا و200 ألف جنيه لتنفيذ باقي المشروع الغير مكتمل والعمل داخل القرية يجرى على قدم وساق حتى تدخل القرية الخدمة البالغ عدد سكانها أكثر من 13 ألف نسمه حيث وصلت نسبة التنفيذ من حجم المشروع أيضا أكثر من 42٪.

رئيس "مياه الفيوم" يتفقد مشروع الصرف الصحي بقرية السعيدية.. "صور"
رئيس "مياه الفيوم" يتفقد مشروع الصرف الصحي بقرية السعيدية.. "صور"
رئيس "مياه الفيوم" يتفقد مشروع الصرف الصحي بقرية السعيدية.. "صور"
رئيس "مياه الفيوم" يتفقد مشروع الصرف الصحي بقرية السعيدية.. "صور"
رئيس "مياه الفيوم" يتفقد مشروع الصرف الصحي بقرية السعيدية.. "صور"
رئيس "مياه الفيوم" يتفقد مشروع الصرف الصحي بقرية السعيدية.. "صور"

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