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عاجل.. استدعاء بعض موديلات سيارات "كيا" في السوق المصري

الخميس 23/سبتمبر/2021 - 02:34 م
عيوب في كيا سبورتاج
عيوب في كيا سبورتاج
الفجر الاقتصادي

 أعلن جهاز حماية المستهلك اليوم الخميس، عن حملة استدعاء علي بعض موديلات "كيا سبورتاج"  من  2016 حتى 2021،   بالاتفاق مع وكيل السيارة في مصر للكشف على وحدة التحكم الالكترونية الهيدروليكية  والتأكد من سلامتها.

 

وقال الجهاز في بيان رسمي،  إنه بالتنسيق مع الشركة المصرية العالمية للتجارة والتوكيلات(وكيل كيا ) فى مصر ؛تقرر البدء في حملة كشف مجاني على وحدة التحكم الإلكترونية الهيدروليكية (HECU) وعمل تحديث برمجة وحدة التحكم .

 

وتابع الجهاز في بيان مشترك مع وكيل كيا في مصر، أنه في حالة خضوع السيارة لهذا الإجراء الوقائي لابد من زيارة أقرب مركز خدمة معتمد وإجراء فحص عليها  بدون أي تكلفة أو رسوم .

 

ولم يوضح الجهاز ما الأسباب التى دفعته لإجراء حملة الاستدعاء لتلك الموديلات، وهل جاءت بعد رصد شكاوى من ملاك السيارة ضد الشركة.، ولكنه أكد على ن هذا الإجراء سوف يتم مجانا و بدون تحميل أصحاب  تلك الموديلات اي تكاليف.

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