بهذه الكلمات.. وائل جسار يروج لحفله المقبل



يذكر أن آخر أعمال الفنان وائل جسار أغنية بعنوان "عيان"، وهى من ألحان محمد يحيى، وكلمات محمد القياتى، وتوزيع أسامة عبد الهادي.

روج الفنان وائل جسار لحفله المقبل، المقرر إقامته في مصر، وذلك من خلال حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"نشر وائل جسار صورة البوستر الرسمي الخاص بالحفل، وعلق عليه قائلاً:"إلى جمهوري المصري بشهر 11 بشوفكم من جديد".