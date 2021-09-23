Advertisements

بهذه الكلمات.. وائل جسار يروج لحفله المقبل

الخميس 23/سبتمبر/2021 - 02:42 م
وائل جسار
وائل جسار
بسمة عادل
روج الفنان وائل جسار لحفله المقبل، المقرر إقامته في مصر، وذلك من خلال حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"

 نشر وائل جسار صورة البوستر الرسمي الخاص بالحفل، وعلق عليه قائلاً:"إلى جمهوري المصري بشهر 11 بشوفكم من جديد".

يذكر أن آخر أعمال الفنان وائل جسار أغنية بعنوان "عيان"، وهى من ألحان محمد يحيى، وكلمات محمد القياتى، وتوزيع أسامة عبد الهادي.

الكلمات المفتاحية

وائل جسار حفل وائل جسار في مصر

أخبار تهمك

تفاصيل عقد معلول الجديد مع الأهلي

منذ ساعتين و 42 دقيقة

مفاجأة مدوية في قضية النقاز مع الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

برشلونة يحسم مصير رونالدو كومان

منذ 41 دقيقة

الأهلي يحسم مصير موسيماني

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل من وزيرة الصحة بخصوص ذروة الموجة الرابعة من فيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

مهند لاشين يكشف مفاجأة في انتقاله للزمالك

منذ يوم

عاجل.. حسام البدري يفجر مفاجأة كبرى

منذ حوالي 15 ساعة

أمر غريب.. تعليق ناري من شوبير على إعلان عقوبة الجهاز الفني للأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الزمالك يحسم مصير القناص

منذ أقل من ساعتين

عاجل - أول رد فعل من موسيماني تجاه عقوبة الخطيب

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل - أخر تطورات تجديد عقد بن شرقي مع الزمالك

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل - كارتيرون يتخذ قرارًا هامًا في الزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة حول رحيل بيرسي تاو عن الأهلي

منذ يوم

عاجل.. شوبير يكشف مفاجأة جديدة عن تخفيض عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - نجم الأهلي يُفجر أزمة كبرى

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. الزمالك يستقر على بيع صفقة الفريق الجديدة

منذ ساعتين و 12 دقيقة

موضوعات متعلقة

محمد رمضان يروج لحفلته: "أقوى حفلة في مراكش بساحة الفنا"

هكذا روج محمد رمضان لحفله اليوم بدبي

بهذه الطريقة.. محمد رمضان يروج لحفلته المقبلة بالساحل الشمالي

أول حفلة مع بعض.. رامي صبري يروج لحفلته مع أصالة بجدة"

بهذه الطريقة.. محمد رمضان يروج لحفلته المقبلة بالساحل الشمالي

بهذه الطريقة.. محمد الشرنوبي يروج لحفلته في جدة

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
01:00 م

عاجل.. الزمالك يستقر على بيع صفقة الفريق الجديدة

عاجل.. شوبير يكشف مفاجأة جديدة عن تخفيض عقوبة شيكابالا

11:52 ص

عاجل.. حسام البدري يفجر مفاجأة كبرى

11:59 م

عاجل - نجم الأهلي يُفجر أزمة كبرى

08:01 م

مهند لاشين يكشف مفاجأة في انتقاله للزمالك

04:00 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements