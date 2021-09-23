إغلاق 4 منشآت صحية غير مرخصة وإنذار 19 أخرى في أسوان (صور)





وأسفرت الحملة عن تنفيذ 4 قرارات إغلاق لمنشآت طبية غير مرخصة تضم مركزين للأشعة ، وعيادة طبية ، بالإضافة إلى مركز للنساء والولادة.





كما تم تحرير وإصدار إنذارات لعدد 19 منشأة صحية أخرى وذلك بسبب مخالفة العمالة ومخالفات لإشتراطات الترخيص ومكافحة العدوى.

نظمت إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بأسوان حملة مفاجئة للتفتيش على المنشآت الطبية بمركز كوم أمبو حيث يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بالإرتقاء بالمنظومة الصحية والعلاجية حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والأهالي.