بمناسبة اليوم الوطني.. تامر عاشور يهنئ السعودية

حرص الفنان تامر عاشور على تهنئة الشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني السعودي، وذلك من خلال حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



كتب الفنان تامر عاشور:" كل عام وأهل المملكه العربيه السعوديه وقيادتها بخير وسلام بمناسبة اليوم الوطني السعودي، وكان ليا الشرف بإحياء هذا الحفل السنة الماضية في يوم حافل جداً وتنظيم رائع".



يذكر أن آخر أعمال الفنان تامر عاشور تتر مسلسل "ولاد الناس" الذي عرض في السباق الدرامي في شهر رمضان الماضي.