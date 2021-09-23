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بمناسبة اليوم الوطني.. تامر عاشور يهنئ السعودية

الخميس 23/سبتمبر/2021 - 03:22 م
تامر عاشور
تامر عاشور
بسمة عادل
حرص الفنان تامر عاشور على تهنئة الشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني السعودي، وذلك من خلال حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

كتب الفنان تامر عاشور:" كل عام وأهل المملكه العربيه السعوديه وقيادتها بخير وسلام بمناسبة اليوم الوطني السعودي، وكان ليا الشرف بإحياء هذا الحفل السنة الماضية في يوم حافل جداً وتنظيم رائع". 

يذكر أن آخر أعمال الفنان تامر عاشور تتر مسلسل "ولاد الناس" الذي عرض في السباق الدرامي في شهر رمضان الماضي.

الكلمات المفتاحية

تامر عاشور اليوم الوطني السعودي

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