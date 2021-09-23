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"أبو".. يطرح "آن الآوان" بالفصحى والعامية

الخميس 23/سبتمبر/2021 - 04:00 م
المطرب أبو
المطرب أبو
هبة أحمد


طرح النجم "أبو" على اليوتيوب وعلى التطبيقات الموسيقية المختلفة ومحطات الراديو، أحدث أعماله الغنائية، وتحمل إسم "آن الأوان" ، وهي عنوان ألبومه الجديد، الذى سيطرح أغنياته ضمن خطة جديدة تتمثل في طرح أغنية كل فترة.

أغنية "آن الأوان" أغنية بسيطة ومرحة مزجت بين مفردات العربية الفصحى والعامية فى رسالة تعبر عن الحيرة من تصرفات محبوب.

 الأغنية كلمات كلمات كوثر حجازي ألحان وتوزيع مينو ومن إنتاج "أبو ميوزيك" وتوزيع شركة "ديجيتال ساوند".. 
وتقول كلماتها:.

في هواه صبرت صبراً قد عانيت و ذُقت حباً
جيت اقوله تمادي بُعداً كل حاجه واخدها افش
كيف لي واحتار دليلي كتر عنده هد حيلي
وفي بعاده اه يا ويلي كل فكري بيبقي وش
في هواه صبرت صبراً ذقت كاس المر طوعاً
رغم إني بحبه جداً إلا أن حبه هش
حاسس إني في مالطة بادن أجي احايله يصد صداً
ألف مرة جرحني عمداً وأما احايله ميتحايلش

الكلمات المفتاحية

أبو

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