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إقتصادية قناة السويس:21 سفينة إجمالي الحركة الملاحية بموانئ بورسعيد

الخميس 23/سبتمبر/2021 - 03:18 م
بوابة الفجر
شيماء الريس
أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر اليوم الخميس، أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 21 سفينة خلال عمليات التداول، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وخروج 4 سفن ومتواجد على الأرصفة 5 سفن ومن المنتظر وصول 3 سفن.

وأضافت المنطقة، أن ميناء غرب بورسعيد سجل دخول سفينة حاويات ومتواجد على الأرصفة سفينة حاويات وسفينتين بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينتين حاويات.

وأكدت موانئ بورسعيد أنه جارى التنسيق الدائم بين الجهات المعنية لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.

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موانئ بورسعيد قناة السويس بورسعيد اخبار مصر

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