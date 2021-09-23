Advertisements

رئيس الأسقفية يستقبل وفدًا من دار الكتاب المقدس لبحث سبل التعاون مستقبلًا

الخميس 23/سبتمبر/2021 - 03:25 م
اللقاء
اللقاء
ماريان ناجى


استقبل دكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية وفدًا من دار الكتاب المقدس وذلك بمقر كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

بحث رئيس الأساقفة خلال اللقاء تعزيز سبل التعاون بين الكنيسة الأسقفية متمثلة في دار النشر الأسقفية وبين دار الكتاب المقدس حيث توزع دار النشر الأسقفية إصدارات دار الكتاب بفرع دار النشر الأسقفية.
الإصدارات الجديدة لدار الكتاب المقدس
وأشاد رئيس الأساقفة بالإصدارات الجديدة لدار الكتاب المقدس مثل مشروع كتاب مفتوح فى كل بيت لتربية النشئ على فهم الكتاب المقدس مع أسرهم ومشروع الكتاب المقدس بالخلفيات التوضيحية والتأملات المكتوبة التي تشرح السياق الاجتماعي والتاريخي والحضاري للأحداث لتمكنهم من فهم النص بصورة أفضل.
تجارب الكتب المسموعة والصوتية
وأشار رئيس الأساقفة إلى تجارب الكتب المسموعة والصوتية والتي لاقت رواجًا بين القراء فى الآونة الأخيرة متمنيًا أن تنتشر تلك التقنية بين دور النشر المسيحية. 
من جانبه، دعا  أمير إلهامي، مدير دار الكتاب المقدس المطران والقساوسة لزيارة مقر الدار وتفقد الأنشطة.

كما أشاد أمير إلهامى بمشروع الكتاب المقدس بلغة الصم الذى ستعمل عليه الكنيسة الأسقفية والذى يضم اثنين وعشرين قصة كتابية من سفر التكوين حتى الصعود بلغة الصم بالإضافة لإنجيل مرقس بلغة الصم والذى انتهت منه الكنيسة بالفعل.

حضر اللقاء من الكنيسة الأسقفية القس عماد باسيليوس رئيس مجلس القساوسة والقس يشوع بخيت والقس ميشيل ميلاد وأمير إلهامى مدير دار الكتاب المقدس وهانى جاب الله نائب مدير قطاع المبيعات ومدير إدارة الفروع وماركو ناروز مدير فروع منطقة وسط البلد وشبرا.

أخبار تهمك

عاجل.. شوبير يكشف مفاجأة جديدة عن تخفيض عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 5 ساعات

حقيقة رحيل موسيماني عن الأهلي

منذ 43 دقيقة

عاجل.. الزمالك يحسم مصير القناص

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - أخر تطورات تجديد عقد بن شرقي مع الزمالك

منذ يوم

تفاصيل عقد معلول الجديد مع الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل من وزيرة الصحة بخصوص ذروة الموجة الرابعة من فيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

بركان غضب في الأهلي بسبب قرارات الخطيب

منذ أقل من ساعتين

عاجل - أول رد فعل من موسيماني تجاه عقوبة الخطيب

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. الزمالك يستقر على بيع صفقة الفريق الجديدة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - نجم الأهلي يُفجر أزمة كبرى

منذ حوالي 21 ساعة

مفاجأة مدوية في قضية النقاز مع الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

مهند لاشين يكشف مفاجأة في انتقاله للزمالك

منذ يوم

عاجل.. الزمالك يرفض قرار لجنة التظلمات بشأن عقوبات نجميه في بيان رسمي

منذ 36 دقيقة

عاجل - كارتيرون يتخذ قرارًا هامًا في الزمالك

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة حول رحيل بيرسي تاو عن الأهلي

منذ يوم

عاجل.. حسام البدري يفجر مفاجأة كبرى

منذ حوالي 17 ساعة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
01:00 م

عاجل.. الزمالك يستقر على بيع صفقة الفريق الجديدة

حقيقة رحيل موسيماني عن الأهلي

04:00 م

عاجل.. شوبير يكشف مفاجأة جديدة عن تخفيض عقوبة شيكابالا

11:52 ص

بركان غضب في الأهلي بسبب قرارات الخطيب

03:00 م

عاجل.. حسام البدري يفجر مفاجأة كبرى

11:59 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements