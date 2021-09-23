هزة أرضية قوية تضرب أوكرانيا

سجل المكتب الصحفي للمركز الرئيسي للرقابة الخاصة في أوكرانيا، هزات أرضية بقوة 4.3 درجة على مقياس ريختر، صباح اليوم الخميس في مقاطعة ترنوبل بأوكرانيا.

وأصدر ذكر المكتب، بيانًا قال فيه إن سكان المنطقة، شعروا بهذه الهزات داخل دائرة نصف قطرها حوالي 100 كيلومتر. وأشار إلى أنه تم تسجيل مثل هذه الظاهرة آخر مرة في المنطقة، وبمثل هذه القوة في عام 2002.

ووقع مركز الزلزال قرب بلدة تشيرتكوف في مقاطعة ترنوبل على عمق 6 كيلومترات.