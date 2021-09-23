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اتحاد الكرة يوافق على طلب كيروش بانطلاق الدوري قبل توقف نوفمبر

الخميس 23/سبتمبر/2021 - 03:30 م
كيروش
كيروش
محمد جمال

وافق الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد في اجتماعه اليوم على تصورات كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني بشأن اتاحة الفرصة لجميع الأندية للمشاركة المحلية قبل تجمع المنتخب الوطني خلال فترة التوقف الدولي خلال نوفمبر المقبل .
 وبناء على ذلك تنطلق مسابقة الدوري للقسم الأول فور انتهاء فترة توقف أكتوبر التي تشهد مباراتي مصر مع ليبيا في تصفيات كأس العالم، وما يليها من مباريات لجولة بطولتي الأندية الأفريقية ، فيما قرر الاتحاد المصري تأجيل مباريات كأس مصر بعد الانتهاء من مباراتي دور ال16 المقرر اقامتها غدا وبعد غد ، على أن تحدد مواعيد مباريات الأدوار التالية للبطولة في وقت لاحق.
يأتي ذلك لإتاحة الفرصة أمام رابطة أندية القسم الأول لبدء المسابقة يومي 25 و26 أكتوبر، لاقامة ثلاث جولات من مسابقة الدوري حتى 5 نوفمبر المقبل بما ينعكس ايجابا على جميع اللاعبين وأيضا إتاحة الفرصة أمام المدير الفني للمنتخب الوطني لاتساع قاعدة اختيار اللاعبين الذين سيتم ضمهم إلى المنتخب الوطني.

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