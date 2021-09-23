Advertisements

متسول بالشارع يرفض مساعدات وكيل وزارة التضامن بالدقهلية (صور)

الخميس 23/سبتمبر/2021 - 03:43 م
بوابة الفجر
محمد كشك
كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، الدكتور وائل عبد العزيز وكيل الوزارة مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة بسرعة التدخل للتعامل الفوري مع إحدى حالات التشرد، لاحظ تواجدها بشارع الجيش بالمنصورة.

وأوضح وكيل وزارة التضامن الاجتماعي أنه تنفيذا لتكليفات محافظ الدقهلية على الفور تحرك فريق التدخل السريع بالمديرية للتعامل مع الحالة وتم بحثها لتقديم أوجه المساعدة اللازمة لها سواء بالإيواء لها فى إحدى دور الرعاية أومنحها خدمات التضامن الاجتماعي وفقا للشروط المقررة في هذا الشأن.

وقال وكيل الوزارة إن الحالة لرجل اعتاد التسول بالشوارع وتبين أنه من خارج محافظة الدقهلية، وليس معه أية أوراق ثبوتية وأضاف أنه تم عرض الخدمات المتاحة على الحالة المذكورة ولكنه رفض وتم التعامل معه باتخاذ الإجراءات المقررة في مثل هذه الحالات.

وأكد " مختار" على ضرورة تكثيف الحملات الدورية من قبل التضامن الاجتماعي بالتعاون مع الشرطة للقضاء على ظاهرة التشرد والتسول بمراكز ومدن وأحياء وقرى المحافظة وذلك للعمل المستمر والجاد على مواجهة مثل هذه الظواهر السلبية والعمل على توفير الحياة الكريمة لهذه الحالات من خلال دور الرعاية التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي والمنتشرة بمراكز المحافظة، مؤكدا على ضرورة دعم ومساندة منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في هذا الشأن.
متسول بالشارع يرفض مساعدات وكيل وزارة التضامن بالدقهلية (صور)
متسول بالشارع يرفض مساعدات وكيل وزارة التضامن بالدقهلية (صور)
متسول بالشارع يرفض مساعدات وكيل وزارة التضامن بالدقهلية (صور)
متسول بالشارع يرفض مساعدات وكيل وزارة التضامن بالدقهلية (صور)
متسول بالشارع يرفض مساعدات وكيل وزارة التضامن بالدقهلية (صور)
متسول بالشارع يرفض مساعدات وكيل وزارة التضامن بالدقهلية (صور)
متسول بالشارع يرفض مساعدات وكيل وزارة التضامن بالدقهلية (صور)
متسول بالشارع يرفض مساعدات وكيل وزارة التضامن بالدقهلية (صور)

الكلمات المفتاحية

وزارة التضامن محافظ الدقهليه الدقهلية

أخبار تهمك

عاجل.. شوبير يكشف مفاجأة جديدة عن تخفيض عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 5 ساعات

بركان غضب في الأهلي بسبب قرارات الخطيب

منذ أقل من ساعتين

حقيقة رحيل موسيماني عن الأهلي

منذ 41 دقيقة

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة حول رحيل بيرسي تاو عن الأهلي

منذ يوم

عاجل - أخر تطورات تجديد عقد بن شرقي مع الزمالك

منذ يوم

مفاجأة مدوية في قضية النقاز مع الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الزمالك يرفض قرار لجنة التظلمات بشأن عقوبات نجميه في بيان رسمي

منذ 34 دقيقة

عاجل.. الزمالك يستقر على بيع صفقة الفريق الجديدة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الزمالك يحسم مصير القناص

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - أول رد فعل من موسيماني تجاه عقوبة الخطيب

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل - نجم الأهلي يُفجر أزمة كبرى

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل من وزيرة الصحة بخصوص ذروة الموجة الرابعة من فيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - كارتيرون يتخذ قرارًا هامًا في الزمالك

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. حسام البدري يفجر مفاجأة كبرى

منذ حوالي 17 ساعة

مهند لاشين يكشف مفاجأة في انتقاله للزمالك

منذ يوم

تفاصيل عقد معلول الجديد مع الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

بالتفاصيل.. خطة وزارة التضامن لمكافحة ظاهرة التسول

التدخل السريع ببورسعيد ينقذ طفلتين من الموت والتسول

توفير مأوى لـ7 أفراد خلال ديسمبر الماضي بالدقهلية

توفير مأوى لأحد المواطنين في الدقهلية

محافظ الدقهلية يكشف تفاصيل المنح المالية للأسر الأولى بالرعاية بمراكز الإقليم

تفاصيل تفعيل حجز بطاقات الخدمات المتكاملة لذوي الهمم بالدقهلية

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
01:00 م

عاجل.. الزمالك يستقر على بيع صفقة الفريق الجديدة

حقيقة رحيل موسيماني عن الأهلي

04:00 م

عاجل.. شوبير يكشف مفاجأة جديدة عن تخفيض عقوبة شيكابالا

11:52 ص

بركان غضب في الأهلي بسبب قرارات الخطيب

03:00 م

عاجل.. حسام البدري يفجر مفاجأة كبرى

11:59 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements