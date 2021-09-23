متسول بالشارع يرفض مساعدات وكيل وزارة التضامن بالدقهلية (صور)

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، الدكتور وائل عبد العزيز وكيل الوزارة مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة بسرعة التدخل للتعامل الفوري مع إحدى حالات التشرد، لاحظ تواجدها بشارع الجيش بالمنصورة.



وأوضح وكيل وزارة التضامن الاجتماعي أنه تنفيذا لتكليفات محافظ الدقهلية على الفور تحرك فريق التدخل السريع بالمديرية للتعامل مع الحالة وتم بحثها لتقديم أوجه المساعدة اللازمة لها سواء بالإيواء لها فى إحدى دور الرعاية أومنحها خدمات التضامن الاجتماعي وفقا للشروط المقررة في هذا الشأن.



وقال وكيل الوزارة إن الحالة لرجل اعتاد التسول بالشوارع وتبين أنه من خارج محافظة الدقهلية، وليس معه أية أوراق ثبوتية وأضاف أنه تم عرض الخدمات المتاحة على الحالة المذكورة ولكنه رفض وتم التعامل معه باتخاذ الإجراءات المقررة في مثل هذه الحالات.



وأكد " مختار" على ضرورة تكثيف الحملات الدورية من قبل التضامن الاجتماعي بالتعاون مع الشرطة للقضاء على ظاهرة التشرد والتسول بمراكز ومدن وأحياء وقرى المحافظة وذلك للعمل المستمر والجاد على مواجهة مثل هذه الظواهر السلبية والعمل على توفير الحياة الكريمة لهذه الحالات من خلال دور الرعاية التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي والمنتشرة بمراكز المحافظة، مؤكدا على ضرورة دعم ومساندة منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في هذا الشأن.