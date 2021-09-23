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مانشستر سيتي يسعى للثأر من تشيلسي في قمة الدوري الأنجليزي

الخميس 23/سبتمبر/2021 - 03:30 م
تشيلسي ومانشستر سيتي
تشيلسي ومانشستر سيتي
سيلعب تشيلسي بطل أوروبا مع مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في ستامفورد بريدج يوم السبت، في إعادة لنهائي دوري الأبطال الموسم الماضي.
وعندما فاز تشيلسي في بورتو ضد فريق المدرب بيب غوارديولا في مايو (أيار)، اعتبر البعض أن النتيجة مفاجئة حيث كان سيتي مرشحاً لحصد لقبه الأول في دوري الأبطال.
لكن بعد أربعة أشهر، سيدخل فريق المدرب توماس توخيل القمة وهو المرشح الأكبر للفوز باللقب المحلي بعد بداية قوية للموسم.
وفاز تشيلسي في أربع من أول خمس مباريات وجاء تعادله بعشرة لاعبين ضد ليفربول في أنفيلد في نتيجة اعتبرها كثيرون بمثابة الفوز.
ويملك تشيلسي سجلاً مثالياً بنسبة 100% ضد سيتي منذ تعيين توخيل في ستامفورد بريدج قرب نهاية يناير (كانون الثاني)، حيث فاز عليه في كأس الاتحاد الإنجليزي والدوري الممتاز ونهائي دوري الأبطال.
وخسر سيتي في بداية الموسم أمام توتنهام هوتسبير وتعادل على أرضه مع ساوثامبتون ليصبح متأخراً بثلاث نقاط عن ثلاثي الصدارة تشيلسي وليفربول ومانشستر يونايتد.
وزادت قوة تشيلسي هذا الموسم بضم روميلو لوكاكو من إنتر ميلان مقابل 97 مليون جنيه إسترليني (132.67 مليون دولار) وهو قوة هجومية هائلة أمام لاعبي الوسط المبدعين وإلى جانب خط الدفاع الصلب.
وأخفق سيتي في محاولته لضم رأس الحربة الصريح هاري كين من توتنهام، ولم ينجح بعد فريق غوارديولا في اللعب بسلاسة وتقديم كرة هجومية اعتاد عليها مع المدرب الإسباني.

الكلمات المفتاحية

مانشستر سيتي تشيلسي الدوري الانجليزي

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