"أمطار واضطراب الملاحة".. 5 تحذيرات عاجلة من الأرصاد





عدة تحذيرات عاجلة وجهتها هيئة الأرصاد الجوية خلال الساعات الأخيرة بشأن وضع الطقس خلال الفترة المقبلة، لتوعية المواطنين بطبيعة المناخ وبالتالي يتم التعامل معه بشكل جيد.



انخفاض تدريجي بالحرارة

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن انخفاض تدريجى فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مشيرة إلى أن الطقس سيكون حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب البلاد، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، معتدل الحرارة على كافة الأنحاء.





شبورة كثيفة

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين من الشبورة المائية الكثيفة فى الصباح الباكر حتى السابعة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.



اضطرابات ملاحة

كما حذرت هيئة الأرصاد من اضطراب بالملاحة البحرية على البحر المتوسط سرعة الرياح 50: 60 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 3: 4 متر.



سحب منخفضة بالصباح

كما تظهر السحب المنخفضة فى الصباح الباكر على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة، مما يساعد على تلطيف الأجواء صباحا، مع وجود نشاط رياح على بعض المناطق على فترات متقطعة مما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا.





أمطار على تلك المناطق

وكشفت الهيئة عن وجود فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة مساء اليوم على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة.



وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أنه مع يوم غدا الجمعة تكون هناك فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة، وفرص أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة من 2 صباحا: 8 صباحا.





