التحقيق مع عصابة ترويج العملات المزيفة في الخليفة بالقاهرة

قررت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، حبس 3 متهمين كونوا فيما بينهم تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ترويج العملات المالية المقلدة بالخليفة، 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وكلفت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.



تعود الواقعة عندما تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الخليفة والمعنية لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم من ضبط 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" حال تواجدهم بمنطقة سوق الجمعة بدائرة القسم.



وبحوزتهم (مبالغ مالية عملات محلية "مقلدة") وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد ترويجها وأقروا بتحصلهم عليها من (شخصين "لهما معلومات جنائية").



وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما.. وبحوزتهما (مبلغ مالى "مقلد").. وبمواجهتهما إعترفا بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى ترويج العملات المالية المقلدة بالإشتراك مع شخصين آخرين تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما وبحوزتهما (مبالغ مالية مقلدة - كمية من مخدر الحشيش).



وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط وما جاء بأقوال المتهمين أيدوها وإعترفا بحيازة المواد المخدرة بقصد الإتجار، والأوراق المالية المقلدة بقصد ترويجها بين المواطنين، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية