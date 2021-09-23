Advertisements

التحقيق مع عصابة ترويج العملات المزيفة في الخليفة بالقاهرة

الخميس 23/سبتمبر/2021 - 03:48 م
النيابة العامة
النيابة العامة
داليا عادل
قررت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، حبس 3 متهمين كونوا فيما بينهم تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ترويج العملات المالية المقلدة بالخليفة، 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وكلفت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

تعود الواقعة عندما تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الخليفة والمعنية لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم من ضبط 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" حال تواجدهم بمنطقة سوق الجمعة بدائرة القسم.

وبحوزتهم (مبالغ مالية عملات محلية "مقلدة") وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد ترويجها وأقروا بتحصلهم عليها من (شخصين "لهما معلومات جنائية").

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما.. وبحوزتهما (مبلغ مالى "مقلد").. وبمواجهتهما إعترفا بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى ترويج العملات المالية المقلدة بالإشتراك مع شخصين آخرين تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما وبحوزتهما (مبالغ مالية مقلدة - كمية من مخدر الحشيش).

وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط وما جاء بأقوال المتهمين أيدوها وإعترفا بحيازة المواد المخدرة بقصد الإتجار، والأوراق المالية المقلدة بقصد ترويجها بين المواطنين، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية

الكلمات المفتاحية

العملات المزيفة اخبار مصر اخبار الحوادث

أخبار تهمك

عاجل.. الزمالك يستقر على بيع صفقة الفريق الجديدة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل من وزيرة الصحة بخصوص ذروة الموجة الرابعة من فيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. حسام البدري يفجر مفاجأة كبرى

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. الزمالك يرفض قرار لجنة التظلمات بشأن عقوبات نجميه في بيان رسمي

منذ 36 دقيقة

بركان غضب في الأهلي بسبب قرارات الخطيب

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة مدوية في قضية النقاز مع الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة حول رحيل بيرسي تاو عن الأهلي

منذ يوم

عاجل - أول رد فعل من موسيماني تجاه عقوبة الخطيب

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل - كارتيرون يتخذ قرارًا هامًا في الزمالك

منذ حوالي 19 ساعة

حقيقة رحيل موسيماني عن الأهلي

منذ 43 دقيقة

تفاصيل عقد معلول الجديد مع الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الزمالك يحسم مصير القناص

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - أخر تطورات تجديد عقد بن شرقي مع الزمالك

منذ يوم

عاجل - نجم الأهلي يُفجر أزمة كبرى

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. شوبير يكشف مفاجأة جديدة عن تخفيض عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 5 ساعات

مهند لاشين يكشف مفاجأة في انتقاله للزمالك

منذ يوم

موضوعات متعلقة

"65 ألف جنية مزورة".. تجديد حبس عصابة لترويج العملات المقلدة ببولاق أبو العلا

ضبط تشكيل عصابى تخصص في تزوير العملات بكفر الشيخ

سقوط تشكيل عصابي لتزوير العملات بالقاهرة

ضبط تشكيل عصابي بالقليوبية تخصص في تزييف العملات الوطنية

كشف غموض سرقة مبالغ مالية من مكتب توكيل ملاحى بالسويس

ضبط 10 آلآف جنيه مقلدين بحوزة شخصين بقصد ترويجها بالقاهرة

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
01:00 م

عاجل.. الزمالك يستقر على بيع صفقة الفريق الجديدة

حقيقة رحيل موسيماني عن الأهلي

04:00 م

عاجل.. شوبير يكشف مفاجأة جديدة عن تخفيض عقوبة شيكابالا

11:52 ص

بركان غضب في الأهلي بسبب قرارات الخطيب

03:00 م

عاجل.. حسام البدري يفجر مفاجأة كبرى

11:59 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements