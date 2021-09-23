Advertisements

ذبيح الله مجاهد: نسعى لإقامة علاقات دبلوماسية وطيدة تقوم على أساس الاحترام المتبادل

الخميس 23/سبتمبر/2021 - 03:55 م
حركة طالبان
حركة طالبان
وكالات

أكد وكيل وزارة الإعلام بحكومة طالبان ذبيح الله مجاهد، اليوم الخميس، في تصريحات صحفية لفضائية سكاي نيوز عربية، أن الحركة تسعى لإقامة علاقات دبلوماسية وطيدة تقوم على أساس الاحترام المتبادل.

 

وفي الأسابيع الأخيرة، شهدت أفغانستان احتداما في المواجهات بين القوات الحكومية ومسلحي حركة "طالبان"، وقد تمكنت الحركة من السيطرة على عدد من عواصم الولايات.

                                               

وقد أفادت وسائل إعلامية، في وقت سابق، بأن حركة طالبان سيطرت على عاصمة ولاية فرح في غرب أفغانستان، ومدينة قندوز الرئيسية في شمال أفغانستان.

                       

 وكان مسلحو حركة "طالبان"، سيطروا في وقت سابق، على مدينة زرنج عاصمة الولاية، لتكون بذلك أول عاصمة تستولي عليها "طالبان" التي كثفت مؤخرا هجماتها في أنحاء البلاد.

أخبار تهمك

عاجل.. الزمالك يستقر على بيع صفقة الفريق الجديدة

منذ حوالي 4 ساعات

مهند لاشين يكشف مفاجأة في انتقاله للزمالك

منذ يوم

عاجل.. حسام البدري يفجر مفاجأة كبرى

منذ حوالي 17 ساعة

مفاجأة مدوية في قضية النقاز مع الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

حقيقة رحيل موسيماني عن الأهلي

منذ 39 دقيقة

عاجل - أخر تطورات تجديد عقد بن شرقي مع الزمالك

منذ يوم

برشلونة يحسم مصير رونالدو كومان

منذ ساعتين و 9 دقيقة

بركان غضب في الأهلي بسبب قرارات الخطيب

منذ أقل من ساعتين

عاجل - نجم الأهلي يُفجر أزمة كبرى

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. الزمالك يرفض قرار لجنة التظلمات بشأن عقوبات نجميه في بيان رسمي

منذ نصف ساعة

عاجل من وزيرة الصحة بخصوص ذروة الموجة الرابعة من فيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. شوبير يكشف مفاجأة جديدة عن تخفيض عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - كارتيرون يتخذ قرارًا هامًا في الزمالك

منذ حوالي 19 ساعة

تفاصيل عقد معلول الجديد مع الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الزمالك يحسم مصير القناص

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - أول رد فعل من موسيماني تجاه عقوبة الخطيب

منذ حوالي 20 ساعة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
01:00 م

عاجل.. الزمالك يستقر على بيع صفقة الفريق الجديدة

حقيقة رحيل موسيماني عن الأهلي

04:00 م

عاجل.. شوبير يكشف مفاجأة جديدة عن تخفيض عقوبة شيكابالا

11:52 ص

بركان غضب في الأهلي بسبب قرارات الخطيب

03:00 م

عاجل.. حسام البدري يفجر مفاجأة كبرى

11:59 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements